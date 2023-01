Liga Betplay: Confirman programación para las fechas 1 y 2

Arranca la Liga Betplay este martes 24 de enero de 2023 y la Dimayor confirmó los horarios de la primera fecha del fútbol colombiano.

Atlético Bucaramanga vs. Envigado FC será el juego de arranque del campeonato del primer semestre.

Los partidos La Equidad vs. Medellín, Millonarios vs. Pasto (15 de febrero) y Deportivo Cali vs. Pereira (2 de marzo), correspondientes a esta jornada de arranque, fueron aplazados por parte de la Dimayor.

Programación fecha 1 Liga Betplay

24 de enero

Atlético Bucaramanga vs. Envigado FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win Sports+

25 de enero

Unión Magdalena vs. Atlético Huila

Hora: 3:10 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win Sports/Win Sports+

Águilas Doradas vs. Junior FC

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports+

26 de enero

Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports/Win Sports+

Deportes Tolima vs. América de Cali

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports+

Atlético Nacional vs. Once Caldas DAF

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports+

27 de enero

Jaguares FC vs. Independiente Santa Fe

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win Sports/Win Sports+

Programación fecha 2 Liga Betplay

28 de enero

Envigado FC vs. La Equidad

Hora: 3:10 p.m.

Estadio: Polideportivo

Televisión: Win Sports/Win Sports+

Atlético Huila vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win Sports/Win Sports+

29 de enero

Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

Hora: 3:10 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports+

Deportivo Pereira vs. Millonarios

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win Sports+

Junior FC vs. Independiente Medellín

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports+

30 de enero

Alianza Petrolera vs. Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports/Win Sports+

Once Caldas vs. Deportes Tolima

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win Sports+

31 de enero

Boyacá Chicó vs. Jaguares

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports/Win Sports+

América de Cali vs. Unión Magdalena

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports+