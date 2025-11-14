Liga BetPlay: Dimayor anunció el fixture de los partidos de cuadrangulares

La Dimayor tuvo recientemente el sorteo de los cuadrangulares en la presente edición de la Liga BetPlay, donde ocho equipos disputarán su boleto a la final del certamen que otorgará la estrella de Navidad en este 2025.

Independiente Santa Fe y América de Cali fueron los últimos dos equipos que certificaron su clasificación, el equipo ‘cardenal’ tras vencer por 1-0 a Alianza de Valledupar, mientras que el conjunto escarlata avanzó por mejor diferencia de gol tras caer goleado 3-0 ante Medellín.

