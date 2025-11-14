Actualizado:
Vie, 14/11/2025 - 12:37
Liga BetPlay: Dimayor anunció el fixture de los partidos de cuadrangulares
Los equipos ya conocen el orden para enfrentar a sus rivales de grupo.
La Dimayor tuvo recientemente el sorteo de los cuadrangulares en la presente edición de la Liga BetPlay, donde ocho equipos disputarán su boleto a la final del certamen que otorgará la estrella de Navidad en este 2025.
Independiente Santa Fe y América de Cali fueron los últimos dos equipos que certificaron su clasificación, el equipo ‘cardenal’ tras vencer por 1-0 a Alianza de Valledupar, mientras que el conjunto escarlata avanzó por mejor diferencia de gol tras caer goleado 3-0 ante Medellín.
Fixture de los partidos en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II
Los clubes ya conocen los rivales que tendrán en esta fase del torneo y ahora la Dimayor informó acerca del fixture que tendrán para los partidos de cuadrangulares, los cuales describimos a continuación, siendo el equipo mencionado primero el que actuará en condición de local:
Fecha 1:
Grupo A
Nacional vs. América
Junior vs. Medellín
Grupo B
Bucaramanga vs. Santa Fe
Fortaleza vs. Tolima
Fecha 2:
Grupo A
Medellín vs. Nacional
América vs. Junior
Grupo B
Tolima vs. Bucaramanga
Santa Fe vs. Fortaleza
Fecha 3:
Grupo A
Nacional vs. Junior
América vs. Medellín
Grupo B
Bucaramanga vs. Fortaleza
Santa Fe vs. Tolima
Fecha 4:
Grupo A
Junior vs. Nacional
Medellín vs. América
Grupo B
Fortaleza vs. Bucaramanga
Tolima vs. Santa Fe
Fecha 5:
Grupo A
Nacional vs. Medellín
Junior vs. América
Grupo B
Bucaramanga vs. Tolima
Fortaleza vs. Santa Fe
Fecha 6:
Grupo A
América vs. Nacional
Medellín vs. Junior
Grupo B
Santa Fe vs. Bucaramanga
Tolima vs. Fortaleza
Hay problema para programar un partido de los cuadrangulares
Se espera que en las próximas horas se anuncien las fechas oficiales de los partidos, teniendo en cuenta que el duelo entre Santa Fe y Deportes Tolima que se llevará a cabo en el Estadio El Campín por la tercera fecha de los cuadrangulares, presenta un lío, ya que por el evento del Megaland el recinto deportivo no estará disponible para el sábado 23 de noviembre.
