Junior y Atlético Nacional en duelo por Liga BetPlay 2025-II
Futbolistas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Vie, 14/11/2025 - 12:37

Liga BetPlay: Dimayor anunció el fixture de los partidos de cuadrangulares

Los equipos ya conocen el orden para enfrentar a sus rivales de grupo.

La Dimayor tuvo recientemente el sorteo de los cuadrangulares en la presente edición de la Liga BetPlay, donde ocho equipos disputarán su boleto a la final del certamen que otorgará la estrella de Navidad en este 2025.  

Independiente Santa Fe y América de Cali fueron los últimos dos equipos que certificaron su clasificación, el equipo ‘cardenal’ tras vencer por 1-0 a Alianza de Valledupar, mientras que el conjunto escarlata avanzó por mejor diferencia de gol tras caer goleado 3-0 ante Medellín. 

Fixture de los partidos en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II 

Los clubes ya conocen los rivales que tendrán en esta fase del torneo y ahora la Dimayor informó acerca del fixture que tendrán para los partidos de cuadrangulares, los cuales describimos a continuación, siendo el equipo mencionado primero el que actuará en condición de local: 

Fecha 1: 

 
Grupo A 

Nacional vs. América 

Junior vs. Medellín 

 
Grupo B 

Bucaramanga vs. Santa Fe 

Fortaleza vs. Tolima 

 

Fecha 2: 

 
Grupo A 

Medellín vs. Nacional 

América vs. Junior 

 
Grupo B 

Tolima vs. Bucaramanga 

Santa Fe vs. Fortaleza 

 

Fecha 3:

 
Grupo A 

Nacional vs. Junior 

América vs. Medellín 

 
Grupo B 

Bucaramanga vs. Fortaleza 

Santa Fe vs. Tolima 

 

Fecha 4:

 
Grupo A 

Junior vs. Nacional 

Medellín vs. América 

 
Grupo B 

Fortaleza vs. Bucaramanga 

Tolima vs. Santa Fe 

 

Fecha 5:

 
Grupo A 

Nacional vs. Medellín 

Junior vs. América 

 
Grupo B 

Bucaramanga vs. Tolima 

Fortaleza vs. Santa Fe 

 
Fecha 6:

 
Grupo A 

América vs. Nacional 

Medellín vs. Junior 

 
Grupo B 

Santa Fe vs. Bucaramanga 

Tolima vs. Fortaleza 

Hay problema para programar un partido de los cuadrangulares 

Se espera que en las próximas horas se anuncien las fechas oficiales de los partidos, teniendo en cuenta que el duelo entre Santa Fe y Deportes Tolima que se llevará a cabo en el Estadio El Campín por la tercera fecha de los cuadrangulares, presenta un lío, ya que por el evento del Megaland el recinto deportivo no estará disponible para el sábado 23 de noviembre.

