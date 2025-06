Liga Betplay: Dimayor anunció programación de la fecha 6 de cuadrangulares

Programación de la fecha 6 de los cuadrangulares de Liga Betplay

Jueves 19 de junio - 6:00 p. m. (Grupo A)

Deportes Tolima vs Junior - Estadio Manuel Murillo Toro

América vs Independiente Medellín - Estadio Pascual Guerrero

Jueves 19 de junio - 8:15 p. m. (Grupo B)

Once Caldas vs Atlético Nacional - Estadio Palogrande

Millonarios vs Independiente Santa Fe - Estadio El Campín

Una vez se conozca a los dos finalistas se podrá determinar el orden de localías -el cual se basa en la reclasificación semestral- y las fechas en que se llevarán a cabo los partidos de ida y vuelta de la gran final.

Se estima que el viernes 20 de junio Dimayor hará oficial fechas y horarios de los partidos de la final de la Liga Betplay. El campeón de este certamen recibirá un incentivo económico, cupo en Copa Libertadores 2026 y cupo en la Superliga Betplay del próximo año.