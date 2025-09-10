Liga BetPlay: Dimayor aplazó partido y cambió horario de otro

La División Mayor del Fútbol Colombiano dio a conocer el aplazamiento de un partido de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025 por "motivos de fuerza mayor".

Se trata del compromiso que tenían que disputar este viernes 12 de septiembre Águilas Doradas y Deportivo Independiente Medellín en el estadio Alberto Grisales de Rionegro, el cual corresponde a la fecha 11 del campeonato.

La medida se tomó ante la prohibición para usar la tribuna occidental del escenario en el que se debía disputar el partido y los riesgos que esto representa.