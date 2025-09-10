Actualizado:
Liga BetPlay: Dimayor aplazó partido y cambió horario de otro
La Dimayor explicó que la decisión se tomó por fuerza mayor.
La División Mayor del Fútbol Colombiano dio a conocer el aplazamiento de un partido de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025 por "motivos de fuerza mayor".
Se trata del compromiso que tenían que disputar este viernes 12 de septiembre Águilas Doradas y Deportivo Independiente Medellín en el estadio Alberto Grisales de Rionegro, el cual corresponde a la fecha 11 del campeonato.
La medida se tomó ante la prohibición para usar la tribuna occidental del escenario en el que se debía disputar el partido y los riesgos que esto representa.
"En comunicación oficial, la Comisión Local de Seguridad de Rionegro informó la prohibición del uso de la tribuna occidental del Estadio Alberto Grisales, debido a fallas estructurales, lo que representan un riesgo para las personas que estén en ese lugar. Debido a lo anterior, se imposibilita la producción y transmisión del partido", señala el comunicado de la Dimayor.
La Dimayor explicó que en las próximas horas se pretende desmontar la cubierta de la tribuna occidental por parte de las autoridades locales para que se pueda llevar a cabo la actividad del Fútbol Profesional Colombiano.
Otro partido cambió de horario
Teniendo en cuenta el aplazamientos del partido entre Águilas y Medellín, la Dimayor modificó el horario del duelo que jugarán Junior y La Equidad este viernes.
En un principio, el encuentro en Barranquilla estaba programado para tener su pitazo inicial desde las 6:30 de la tarde.
Ahora, el partido entre Junior y Medellín se llevará a cabo a partir de las 7:30 P.M..
"El juego entre Junior FC y La Equidad se jugará el viernes 12 de septiembre a las 7:30 p.m. en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. La Gerencia Deportiva de la DIMAYOR anunciará oportunamente la nueva fecha del encuentro aplazado a través de sus canales oficiales", indicó la Dimayor.
