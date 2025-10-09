Cargando contenido

Balón de la Liga Betplay
Balón de la Liga Betplay
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 13:13

Liga BetPlay: Dimayor confirmó importantes cambios en la programación

La fecha 16 sufrió cambios en su programación.

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer importantes cambios en la programación de la fecha 16 de la Liga BetPlay, que se disputará entre el viernes 17 y el domingo 19 de octubre.

Las modificaciones tienen que ver con la programación del partido aplazado que deberán jugar Independiente Medellín contra Independiente Santa Fe por la fecha 14.

Lea también
Image
Alfredo Arias habló del pecado de Junior

Malas noticias de Junior: se confirman bajas para la Liga BetPlay

Ver más

Ante este panorama, el viernes 17 de octubre se jugarán tres encuentros. Se trata de los duelos entre Unión Magdalena frente a Envigado; Medellín contra Fortaleza y Boyacá Chicó ante Santa Fe.

Por otro lado, el clásico vallecaucano entre Deportivo Cali frente a América se jugará el sábado 18 de octubre a partir de las 8:30 de la noche.

Lea también
Image
Así le ha ido a Colombia en cuartos de final del Mundial sub 20: Solo una victoria

Así le ha ido a Colombia en cuartos de final del Mundial sub 20: Solo una victoria

Ver más

Programación de la fecha 16 de la Liga BetPlay


Viernes 17 de octubre
Medellín Vs Fortaleza 
Hora: 6:00 P.M.
Estadio Atanasio Girardot

Unión Magdalena Vs Envigado 
Hora: 8:10 P.M.
Estadio Sierra Nevada

Boyacá Chicó Vs Santa Fe 
Hora: 8:30 P.M.
Estadio La Independencia

Sábado 18 de octubre
Deportivo Pasto Vs Atlético Nacional
Hora: 2:00 P.M.
Estadio Departamental La Libertad

Águilas Doradas Vs Alianza FC
Hora: 4:10 P.M.
Estadio Alberto Grisales

Junior Vs Deportivo Pereira
Hora: 6:20 P.M.
Estadio Metropolitano 

Cali Vs América
Hora: 8:30 P.M.
Estadio Deportivo Cali

Domingo 19 de octubre
La Equidad Vs Deportes Tolima
Hora: 2:00 P.M.
Estadio Metropolitano de Techo

Llaneros Vs Once Caldas 
Hora: 4:10 P.M.
Estadio Bello Horizonte Rey Pelé

Millonarios Vs Atlético Bucaramanga 
Hora: 8:30 P.M.
Estadio El Campín
 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen
Dimayor

Dimayor

Imagen

Programación Liga BetPlay

Cargando más contenidos

Fin del contenido