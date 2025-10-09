Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 13:13
Liga BetPlay: Dimayor confirmó importantes cambios en la programación
La fecha 16 sufrió cambios en su programación.
La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer importantes cambios en la programación de la fecha 16 de la Liga BetPlay, que se disputará entre el viernes 17 y el domingo 19 de octubre.
Las modificaciones tienen que ver con la programación del partido aplazado que deberán jugar Independiente Medellín contra Independiente Santa Fe por la fecha 14.
Ante este panorama, el viernes 17 de octubre se jugarán tres encuentros. Se trata de los duelos entre Unión Magdalena frente a Envigado; Medellín contra Fortaleza y Boyacá Chicó ante Santa Fe.
Por otro lado, el clásico vallecaucano entre Deportivo Cali frente a América se jugará el sábado 18 de octubre a partir de las 8:30 de la noche.
Programación de la fecha 16 de la Liga BetPlay
Viernes 17 de octubre
Medellín Vs Fortaleza
Hora: 6:00 P.M.
Estadio Atanasio Girardot
Unión Magdalena Vs Envigado
Hora: 8:10 P.M.
Estadio Sierra Nevada
Boyacá Chicó Vs Santa Fe
Hora: 8:30 P.M.
Estadio La Independencia
Sábado 18 de octubre
Deportivo Pasto Vs Atlético Nacional
Hora: 2:00 P.M.
Estadio Departamental La Libertad
Águilas Doradas Vs Alianza FC
Hora: 4:10 P.M.
Estadio Alberto Grisales
Junior Vs Deportivo Pereira
Hora: 6:20 P.M.
Estadio Metropolitano
Cali Vs América
Hora: 8:30 P.M.
Estadio Deportivo Cali
Domingo 19 de octubre
La Equidad Vs Deportes Tolima
Hora: 2:00 P.M.
Estadio Metropolitano de Techo
Llaneros Vs Once Caldas
Hora: 4:10 P.M.
Estadio Bello Horizonte Rey Pelé
Millonarios Vs Atlético Bucaramanga
Hora: 8:30 P.M.
Estadio El Campín
Fuente
Antena 2