Liga Betplay 2025-II: Dimayor postergó un partido de fecha 6 por el paro minero

Este paro minero, impulsado por comunidades que reclaman mayor inversión estatal y condiciones laborales dignas en la región, ya tuvo impacto también en el ciclismo nacional: el pasado martes 5 de agosto se suspendió la quinta etapa de la Vuelta a Colombia, prevista en la misma zona.

Por ahora, se espera un nuevo pronunciamiento oficial de la Dimayor acerca de la reprogramación de los partidos postergados a causa del paro minero, recordando que el calendario del segundo semestre sigue bajo presión por factores sociales, de movilidad, eventos sociales y musicales.

Le puede interesar: Jorge Bava, dichoso en Santa Fe tras la clasificación: "Estoy muy conforme"

¿Cuántos partidos se han aplazado en la Liga Betplay 2025-2?

De momento hay seis partidos postergados en la Liga Betplay del segundo semestre de 2025: Millonarios vs Unión Magdalena (fecha 1), América vs Bucaramanga (fecha 2), Millonarios vs Deportivo Pasto (fecha 2), Bucaramanga vs Once Caldas (fecha 3), Deportivo Pasto vs América (fecha 3) y Boyacá Chicó vs La Equidad (fecha 6).