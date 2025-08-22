Liga Betplay: equipo histórico cambiará de ciudad hasta diciembre

Se ha convertido en una constante que los equipos del fútbol colombiano tengan que buscar sedes alternas ante las eventualidades de los estadios de sus ciudades, que en ocasiones pasan por eventos culturales y otras por remodelaciones para mejorar las condiciones de los escenarios.

Justamente uno de estos casos se ha presentado, obligando a que Deportivo Pereira -uno de los equipos más tradicionales del fútbol colombiano- cambie de estadio donde oficia como local por lo que resta de la temporada 2025, incluso en caso de llegar a cuadrangulares y una hipotética final.

Puede leer: Jugador de Selección Colombia tuvo oferta de Real Madrid y Manchester

¿Por qué Pereira no puede jugar en el Hernán Ramírez Villegas?

Deportivo Pereira no podrá jugar en el estadio Hernán Ramírez Villegas debido a que el estadio entrará en proceso de remodelación, obligando a que el cuadro Matecaña se mude por unos meses a una ciudad vecina, adonde seguro llegará la mayor parte de los hinchas que habitualmente lo siguen cuando es local.

Pereira oficiará como local en el estadio Centenario de Armenia por lo que resta del año, siendo un estadio que en cuanto a condiciones, se asemeja a las que ofrece el Hernán Ramírez Villegas. Los escenarios deportivos están separados por unos 50 kilómetros, que en un día promedio se recorren en una hora y 15 minutos.