Liga BetPlay: equipos que han sido finalistas gracias al punto invisible

Para nadie es un secreto que la ausencia de clubes como Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, América de Cali o Deportivo Cali, como clubes representativos y de mucha historia, ponen un bajo nivel en estos cuadrangulares. De hecho, en el Grupo A, todo puede quedar igualado con ocho unidades, pero en dado caso, el punto invisible pondría al Atlético Bucaramanga en su primera final histórica en torneos cortos, dado que fueron subcampeones en 1997.

Atlético Bucaramanga debe vencer en condición de local al Deportivo Pereira y esperar que Junior pierda en Bogotá ante Millonarios. Por otro lado, el Grupo B también se podrá definir de esta manera con Deportes Tolima como protagonista, dependiendo de ellos mismos. Necesitan sí o sí, ganarle a Independiente Santa Fe en casa.

¿PARA QUÉ SIRVE EL PUNTO INVISIBLE?

El famoso punto invisible es nada más y nada menos que una ventaja deportiva para los dos equipos que más puntos sumen a lo largo de la fase regular de la competencia colombiana. En este caso, Bucaramanga fue líder con 38 y Deportes Tolima los siguió con ese mismo puntaje, pero por diferencia de gol, los santandereanos se quedaron con esa posición por primera vez en su historia.

Vea también: Santa Fe tendrá dos 'refuerzos' de lujo para el partido clave con Tolima

No obstante, el punto invisible ha evolucionado torneo a torneo, tanto que, por algunas campañas no estuvo presente en el desempate y se pasó a revisar únicamente la diferencia de gol. Antes del reglamento actual, no se premiaba a quien quedara necesariamente en la primera y segunda casilla, sino que simplemente, el que mejor posición en la tabla quedara tendría prelación.

Es decir, en caso de que un club clasificara como tercero en la fase regular y en el cuadrangular semifinal empatara con el octavo en puntos, quien quedó en mejor posición, disputaría el título.

Este concepto no ha estado presente en todos los torneos cortos que se vienen disputando desde 2002, pues el primer antecedente de un empate en cuadrangulares fue en 2003 entre Tolima y Junior con 10 unidades, pero los tolimenses clasificaron por anotar más goles de visita, dado que empataron en todos los componentes. En 2004 se presentó otra paridad, pero se definió por diferencia de gol con Nacional finalista.

De esa manera, continuaron los torneos con ese mismo sistema de desempate por los goles de diferencia como el primer ítem. No fue sino hasta el primer semestre de 2012, cuando cambiaron el sistema e instauraron la ‘ventaja deportiva’ que se conocería como el punto invisible, pero, como se dijo antes, daba prelación al de mejor posición en tabla.

¿QUÉ FINALISTAS SE HAN METIDO POR PUNTO INVISIBLE?

Justamente, con el novedoso sistema de 2012, los dos semestres del año tuvieron clasificados a la final por ventaja deportiva. En el primer torneo, Deportivo Pasto fue sexto en la tabla general con 27 puntos. Deportivo Cali fue octavo con esa misma cantidad de unidades, pero con menor diferencia goleadora. En fase definitiva, los pastusos y caleños igualaron con 11 puntos. Aunque los azucareros tenían mejor diferencia, el finalista fue el elenco volcánico por su sexta posición.

Le puede interesar: Liga Betplay: así se jugará la última fecha de los cuadrangulares

Santa Fe jugó la final, y fue el campeón ante el Pasto. Seis meses después, Millonarios fue primero en la fase regular y en grupos, igualó justamente ante el Pasto. El primer ítem volvió a ser posición en tabla y los embajadores entraron a la final por ello. Era la primera vez con nuevo sistema que el primero se ganaba esa ventaja deportiva.

La última ocasión en la que la ventaja deportiva, o el punto invisible definió un finalista fue el primer semestre de 2014. Santa Fe fue primero en el todos contra todos e igualó a 11 puntos ante Huila. Los cardenales fueron líderes en la fase regular mientras que los huilenses fueron octavos. Así se confirmó al último finalista con este plus.