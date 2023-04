Liga Betplay, fecha 14: ¿A cuántos puntos están Once Caldas y Cali del descenso?

La Liga Betplay continúa y el equipo que en definitiva no despega es Once Caldas, teniendo en cuenta a que marcha en la casilla 20 con apenas once unidades luego de 14 partidos disputados; y si bien no está en zona de descenso, aparece muy cerca.

¿A cuántos puntos del descenso está Once Caldas?

Y es tan crítica la situación de Once Caldas que, ad portas de la fecha 15 del primer semestre de la Liga Betplay, basta con una victoria de Atlético Huila (ante La Equidad en Techo) basta para que el Blanco Blanco caiga a la zona de descenso.

Lo anterior, sin importar si Caldas gana (a Medellín en el Atanasio), pues bajo esa circunstancia los Albos llegarían a un promedio de 1.15, mientras que los huilenses sumarán 1.20; entre tanto, si pierde Alianza Petrolera -en el mejor de los casos para los manizaleños- también llegaría a 1.15, pero por diferencia de gol, queda un escalón arriba.

Deportivo Cali: ¿A cuántos puntos del descenso está tras la fecha 14?

Por su parte, Cali es 19 en la Liga Betplay (un puesto arriba que Caldas) con doce unidades; sin embargo tiene algo más de 'ahorros' de las temporadas anteriores; y por ende está un poco más lejos de la zona del descenso.

Y es que Cali no podría caer a los puestos de descenso en la fecha 15; pues -en el peor de los escenarios-, asumiendo que pierda contra Alianza Petrolera (en el Daniel Villa Zapata), gane Caldas y triunfe Huila, sería -como ya se indicó- el cuadro Blanco el que vaya al puesto 19 (descenso), mientras el Verde quedaría 18.

Es menester recordar que Unión Magdalena está 20 en la tabla del descenso actual, y si no se menciona en el texto es porque durante la fecha 15 no podrá salir de esta zona.

