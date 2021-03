Liga BetPlay: fechas y horarios para la jornada 13

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer la programación de la fecha 13 en la Liga BetPlay Dimayor 2021 que se disputará desde el viernes 19 hasta el lunes 22 de marzo.

Jaguares de Córdoba y Águilas Doradas abrirán la jornada cuando se enfrenten en el estadio Jaraguay desde las 7:40 de la noches.

El sábado 20 jugarán Envigado Vs. Independiente Santa Fe, Junior Vs. Deportivo Pereira y Once Caldas ante América.

Independiente Medellín recibirá el domingo 21 de marzo a Deportivo Pasto. Deportivo Cali chocará en casa con Tolima y en el clásico de la jornada Millonarios jugará en El Campín con Atlético Nacional.

La fecha la cerrarán Patriotas frente a La Equidad en Tunja y Alianza Petrolera ante Bucaramanga. Boyacá Chicó descansará.

LIGA BetPlay DIMAYOR I-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 13

19 de marzo

Jaguares vs Águilas Doradas

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win +

20 de marzo

Envigado FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Polideportivo sur

Televisión: Win/Win +

Junior FC vs Deportivo Pereira

Hora: 5:40 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win +

Once Caldas vs América de Cali

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win +

21 de marzo

Independiente Medellín vs Deportivo Pasto

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +

Deportivo Cali vs Deportes Tolima

Hora: 5:40 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +

Millonarios FC vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +

22 de marzo

Patriotas FC vs La Equidad

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win + e

Alianza Petrolera vs Atlético Bucaramanga

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win +

Descanso: Boyacá Chicó