Liga BetPlay Femenina 2025: estas serían las fechas para semifinales y final
Posibles fechas en las que se disputarían las semifinales y las finales de la Liga BetPlay Femenina.
La décima edición de la Liga BetPlay Femenina está a punto de llegar a su fin tras el éxito que ya hubo en la instancia del "todos contra todos" y los cuadrangulares que ya dejaron solamente a los cuatro mejores equipos de la competencia que van en busca del nuevo título.
Se aproxima una nueva instancia al definir que los últimos cuatro clubes que continúan con vida en la competencia son Cali, Santa Fe, Atlético Nacional y la revelación de la competencia, Orsomarso. Estas escuadras se enfrentarán en la instancia de las semifinales de ida y vuelta que se empezarían a llevar a cabo desde el la primera semana de septiembre.
¿Cuándo serían las semifinales de la Liga BetPlay Femenina?
Un agónico cierre tuvieron los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Femenina, en donde todo se tuvo que definir en la sexta jornada en el Grupo B, ya que todos los clubes habían llegado con opciones de clasificar. Sin embargo, fue Independiente Santa Fe el que se quedó con el último de los cupos a las semifinales tras vencer a Nacional y con el empate entre América y Millonarios.
Los cruces quedaron definidos de la siguiente manera, con Orsomarso enfrentándose a Santa Fe, iniciando la serie en Bogotá y terminando en Jumbo, mientras que Atlético Nacional se medirá ante Cali, rematando la serie en el Atanasio Girardot.
Hasta el momento, Dimayor no ha hecho oficial las posibles fechas para estos enfrentamientos, los cuales se llevarían a cabo en la primera semana de septiembre con el duelo de ida sería el miércoles 3 de septiembre y el de vuelta durante el domingo 7 de septiembre.
📝 ¡𝐄𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐥𝐥𝐚𝐯𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬!— DIMAYOR (@Dimayor) August 29, 2025
Felicitaciones a los clubes clasificados y que la #LigaFemeninaBetPlayDIMAYOR 2025 siga llenándonos de pasión y emociones 🤩
¡Éxitos en los partidos que vienen!
🔗 https://t.co/zPtN6JJagG… pic.twitter.com/1gazGVdVXZ
¿Cuándo sería la final de la Liga BetPlay Femenina 2025?
Para la gran final de la competencia tampoco se han hecho oficiales las fechas en las que se llevarán a cabo las fechas para los partidos de ida y vuelta de la última instancia. Sin embargo, y tomando en cuenta que la Copa Libertadores comenzará en Argentina el 2 de octubre, las posibles fechas de las finales terminarían siendo el miércoles 10 de septiembre y domingo 14 del mismo mes.
