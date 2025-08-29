Liga BetPlay Femenina 2025: estas serían las fechas para semifinales y final

La décima edición de la Liga BetPlay Femenina está a punto de llegar a su fin tras el éxito que ya hubo en la instancia del "todos contra todos" y los cuadrangulares que ya dejaron solamente a los cuatro mejores equipos de la competencia que van en busca del nuevo título.

Se aproxima una nueva instancia al definir que los últimos cuatro clubes que continúan con vida en la competencia son Cali, Santa Fe, Atlético Nacional y la revelación de la competencia, Orsomarso. Estas escuadras se enfrentarán en la instancia de las semifinales de ida y vuelta que se empezarían a llevar a cabo desde el la primera semana de septiembre.

¿Cuándo serían las semifinales de la Liga BetPlay Femenina?

Un agónico cierre tuvieron los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Femenina, en donde todo se tuvo que definir en la sexta jornada en el Grupo B, ya que todos los clubes habían llegado con opciones de clasificar. Sin embargo, fue Independiente Santa Fe el que se quedó con el último de los cupos a las semifinales tras vencer a Nacional y con el empate entre América y Millonarios.

Los cruces quedaron definidos de la siguiente manera, con Orsomarso enfrentándose a Santa Fe, iniciando la serie en Bogotá y terminando en Jumbo, mientras que Atlético Nacional se medirá ante Cali, rematando la serie en el Atanasio Girardot.