Actualizado:
Sáb, 06/09/2025 - 20:11
Liga BetPlay Femenina: se confirmó el segundo finalista
Santa Fe ya conoce a su rival para la final de la Liga BetPlay Femenina 2025.
Está a punto de llegar a su final una nueva edición de la Liga BetPlay Femenina, en donde Independiente Santa Fe había sido el club que se quedó con el primer cupo tras vencer a Orsomarso 1-0 en el marcador global y esperaba rival de la semifinal entre Atlético Nacional y Deportivo Cali.
El cuadro 'verdolaga' logró rescatar un importante empate en el partido de ida que se llevó a cabo en Cali, por lo que llegaba como favorito a rematar la serie en el Atanasio Girardot. Sin embargo, Deportivo Cali se impuso con un marcador de 1-2 y se convirtió en el segundo finalista de esta nueva edición de la competencia.
Le puede interesar: Santa Fe clasificó a otra Copa Libertadores
Santa Fe vs Cali en una nueva final de Liga BetPlay Femenina
El equipo comandado por Omar Ramírez vuelve a una nueva final y llega con la ilusión de levantar su cuarto trofeo en la competencia y de esta manera seguir extendiendo su ventaja en cuanto a títulos para continuar siendo el más campeón. Aún así, Orsomarso demostró gran categoría y fue una de lasa grandes sorpresas de la competencia con un rendimiento de admirar.
Mientras que en la otra llave de las semifinales también habían dos grandes equipos con amplia historia como lo son Atlético Nacional y Deportivo Cali, quienes fueron destacados protagonistas y brindaron un auténtico espectáculo deportivo en los duelos de ida y vuelta, pero al final fue le equipo comandado por Jhon Alber Ortíz el que se quedó con el cupo a la final.
Otra vez se vuelven a encontrar en una final las 'leonas' y las 'azucareras', con un saldo reciente que está a favor de Cali por haber ganado la final de la edición 2024 que terminó en el Estadio El Campín.
En otras noticias: Colombia ganó pero... ¿jugó bien?
Lea también: Selección Colombia: el récord que romperían James, Quintero y Ospina
¿Cuándo sería la final de la Liga BetPlay Femenina 2025?
Para la gran final de la competencia tampoco se han hecho oficiales las fechas en las que se llevarán a cabo las fechas para los partidos de ida y vuelta de la última instancia. Sin embargo, y tomando en cuenta que la Copa Libertadores comenzará en Argentina el 2 de octubre, las posibles fechas de las finales terminarían siendo el miércoles 10 de septiembre y domingo 14 del mismo mes.
Fuente
Antena 2