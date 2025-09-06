Liga BetPlay Femenina: se confirmó el segundo finalista

Está a punto de llegar a su final una nueva edición de la Liga BetPlay Femenina, en donde Independiente Santa Fe había sido el club que se quedó con el primer cupo tras vencer a Orsomarso 1-0 en el marcador global y esperaba rival de la semifinal entre Atlético Nacional y Deportivo Cali.

El cuadro 'verdolaga' logró rescatar un importante empate en el partido de ida que se llevó a cabo en Cali, por lo que llegaba como favorito a rematar la serie en el Atanasio Girardot. Sin embargo, Deportivo Cali se impuso con un marcador de 1-2 y se convirtió en el segundo finalista de esta nueva edición de la competencia.

Santa Fe vs Cali en una nueva final de Liga BetPlay Femenina

El equipo comandado por Omar Ramírez vuelve a una nueva final y llega con la ilusión de levantar su cuarto trofeo en la competencia y de esta manera seguir extendiendo su ventaja en cuanto a títulos para continuar siendo el más campeón. Aún así, Orsomarso demostró gran categoría y fue una de lasa grandes sorpresas de la competencia con un rendimiento de admirar.

Mientras que en la otra llave de las semifinales también habían dos grandes equipos con amplia historia como lo son Atlético Nacional y Deportivo Cali, quienes fueron destacados protagonistas y brindaron un auténtico espectáculo deportivo en los duelos de ida y vuelta, pero al final fue le equipo comandado por Jhon Alber Ortíz el que se quedó con el cupo a la final.