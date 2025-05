Liga BetPlay-I 2025: árbitros y VAR confirmados para la fecha 20

Partidos por la clasificación

Los partidos entre Once Caldas contra Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga frente a Deportivo Pasto, los cuales definirán a los últimos clasificados a los cuadrangulares serán dirigidos por Luis Matorel y Wilmar Roldán, respectivamente.

En el VAR estarán Lisandro Castillo y Heider Castro.

Por el punto invisible

En los partidos por el punto invisible estarán como árbitros centrales Diego Ruiz (Millonarios Vs Boyacá Chicó), Andrés Rojas (Nacional Vs Junior), Carlos Ortega (América Vs Medellín) y Didier Gracia (Tolima Vs Águilas).