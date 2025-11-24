Liga BetPlay-II 2025: así se jugará la fecha 3 de los cuadrangulares

Continúa la actividad de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay y todo está listo para que se dispute la tercera fecha, la cual se llevará a cabo entre el martes 25 hasta el jueves 27 de noviembre.

La jornada la abrirán en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Independiente Santa Fe recibiendo a Deportes Tolima.

El duelo entre leones y pijaos será clave, ya que Tolima registra cuatro unidades y Santa Fe cuenta con tres puntos.