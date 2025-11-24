Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 10:46
Liga BetPlay-II 2025: así se jugará la fecha 3 de los cuadrangulares
La jornada 3 de los cuadrangulares se jugará entre el martes 25 y el jueves 27 de noviembre.
Continúa la actividad de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay y todo está listo para que se dispute la tercera fecha, la cual se llevará a cabo entre el martes 25 hasta el jueves 27 de noviembre.
La jornada la abrirán en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Independiente Santa Fe recibiendo a Deportes Tolima.
El duelo entre leones y pijaos será clave, ya que Tolima registra cuatro unidades y Santa Fe cuenta con tres puntos.
Seguidamente, el miércoles 26 de noviembre, Atlético Bucaramanga recibirá en el estadio Departamental Américo Montanini a Fortaleza.
Los leopardos registran cuatro unidades en el grupo B, mientras que Fortaleza contabiliza dos derrotas.
Por otro lado, en el Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí, Atlético Nacional recibirá a Junior de Barranquilla el miércoles 26 de noviembre desde las 8:30 de la noche.
La jornada la cerrarán América y Medellín en el estadio Pascual Guerrero de Cali el jueves 27 de noviembre desde las 7:30 P.M..
Todos los partidos de la fecha 3 tendrán transmisión de Win Sports + y también de Deportes RCN.
Así se jugará la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay
Grupo B
Martes 25 de noviembre
Santa Fe Vs Deportes Tolima
Hora: 7:30 P.M.
Estadio El Campín
Miércoles 26 de noviembre
Atlético Bucaramanga Vs Fortaleza
Hora: 6:30 P.M.
Estadio Departamental Américo Montanini
Grupo A
Miércoles 26 de noviembre
Atlético Nacional Vs Junior
Hora: 8:30 P.M.
Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí
Jueves 27 de noviembre
América Vs Medellín
Hora: 7:30 P.M.
Estadio Pascual Guerrero
Posiciones de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay
Grupo A
1. Junior - 4 puntos
2. Atlético Nacional - 4 puntos
3. América - 4 puntos
4. Medellín - 4 puntos
Grupo B
1. Tolima - 4 puntos
2. Bucaramanga - 4 puntos
3. Santa Fe - 3 puntos
4. Fortaleza - 0 puntos
Fuente
Antena 2