Liga BetPlay-II: 5 equipos que ya estarían clasificados a cuadrangulares

La fase regular de la Liga BetPlay está en su recta final.

La fase regular de la Liga BetPlay está en su recta final y se empiezan a definir los equipos que clasificarán a los cuadrangulares semifinales.

Teniendo en cuenta los resultados registrados en la fecha 15, en La Fm Más Fútbol, Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis hicieron un análisis de la tabla de posiciones en el que dieron a conocer los cinco equipos que ya tendrían un boleto garantizado en la siguiente ronda de la Liga BetPlay.

Atlético Bucaramanga, Junior, Fortaleza, Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional ya estarían asegurados en los cuadrangulares debido a los puntos logrados hasta el momento. 

El conjunto 'leopardo' es el líder del certamen al registrar 30 unidades. Por otro lado, Junior y Fortaleza cuentan con 28 puntos y diferencia de gol de +10 y +7, respectivamente, por lo que también estarían con un lugar en los cuadrangulares.

Finalmente, Medellín y Nacional, con 27 unidades, respectivamente, también contarían con un boleto a la fase semifinal.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Bucaramanga - 30 puntos
2. Junior - 28 puntos
3. Fortaleza - 28 puntos
4. Medellín - 27 puntos
5. Atlético Nacional - 27 puntos
6. Deportes Tolima - 23 puntos
7. Llaneros - 22 puntos
8. Santa Fe - 20 puntos
9. Deportivo Cali - 20 puntos
10. Alianza  - 20 puntos
11. Once Caldas - 19 puntos
12. Águilas Doradas - 18 puntos
13. América - 17 puntos
14. Millonarios - 17 puntos
15. Envigado - 16 puntos
16. Deportivo Pereira - 15 puntos
17. Unión Magdalena - 15 puntos
18. Pasto - 12 puntos
19. Boyacá Chicó - 12 puntos
20. La Equidad - 11 puntos

