Liga BetPlay-II: DIMAYOR confirmó cambios en la programación de las fechas 2 y 7

Mientras se definen los últimos partidos de la primera fecha de la Liga BetPlay 2024-II entre Jaguares de Córdoba vs Patriotas y Fortaleza CEIF vs Deportes Tolima, la DIMAYOR anuncio cambios en la programación de la segunda y séptima jornada. Se tratade un cambio de horario, y un juego que decidieron adelantar.

Pues, bien se sabe que equipos como Santa Fe, Millonarios, La Equidad, América, Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín no podrán usar sus respectivos estadios. Esto forzará a que varios partidos sean reprogramados en busca de soluciones por la imposibilidad de jugar como local por el Mundial Femenino Sub-20 que se desarrollará en Bogotá, Cali y Medellín.

La DIMAYOR también lo sabe, y eso ha llevado a que se tomen medidas como aplazar o adelantar partidos. Ya lo habían hecho con el clásico entre Millonarios vs Atlético Nacional de la sexta fecha, que se disputará el miércoles 24 de julio en El Campín.

DIMAYOR CAMBIÓ HORARIO EN LA FECHA 2 Y ADELANTÓ PARTIDO DE LA FECHA 7

El sábado 20 de julio se iban a jugar tres partidos. Envigado vs Santa Fe, Cali vs Alianza y Once Caldas vs Águilas Doradas. Sin embargo, el ente que regula las competencias en Colombia aplazó el juego del cuadro azucarero por insuficiencia de policías para la jornada sabatina. Lo reprogramaron para el lunes 22.

Once Caldas vs Águilas Doradas jugaban a las 8 de la noche, pero por el aplazamiento del partido del Cali vs Alianza, movieron el encuentro de los manizaleños para las 6:30 de la tarde. Ese fue el cambio de horario que se generó en la fecha 2.

Sumado a ese cambio, la fecha 7 estaba fijada para el 25 de agosto. En vista de no poder utilizar el Pascual Guerrero, la DIMAYOR movió el compromiso entre América de Cali vs Envigado para el jueves 25 de julio a las 4:00 P.M.. Por medio de un comunicado, la institución escarlata anunció el cambio.

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que el partido ante Envigado F.C., correspondiente a la fecha 7 de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II se adelantará para el próximo jueves 25 de julio a las 4:00 P.M. en el Estadio Francisco Rivera Escobar del municipio de Palmira”, decía en el comunicado.

NUEVOS CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN

Fecha 2:

Sábado 20 de julio

Once Caldas vs Águilas Doradas – 6:30 P.M.

Fecha 7:

Jueves 25 de julio

América de Cali vs Envigado – 4:00 P.M.