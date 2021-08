Liga BetPlay II: Fechas y horarios de la jornada 8 en medio de la Eliminatoria

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer la programación de la fecha 8 de la Liga BetPlay Dimayor que se disputará en medio de la jornada de la Eliminatoria.

América de Cali y Deportes Quindío abrirán la fecha en el estadio Pascual Guerrero el sábado 4 de septiembre. El mismo día jugarán La Equidad y Jaguares en el Metropolitano de Techo.

El domingo 5 de septiembre chocarán Once Caldas con Bucaramanga; Deportivo Pasto frente a Cali; Medellín contra Santa Fe y Alianza Petrolera ante Nacional.

El partido entre Junior de Barranquilla y Atlético Huila quedó con fecha por definir, ya que el estadio Metropolitano estará reservado para la Eliminatoria.

LIGA BetPlay DIMAYOR II-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 8

4 de septiembre

América de Cali vs Deportes Quindío

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+

La Equidad vs Jaguares FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win/Win+

5 de septiembre

Once Caldas vs Atlético Bucaramanga

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win+

Deportivo Pasto vs Deportivo Cali

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win+

Independiente Medellín vs Independiente Santa Fe

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

Alianza Petrolera vs Atlético Nacional

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win+

6 de septiembre

Águilas Doradas vs Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/Win+

Deportes Tolima vs Envigado FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win/Win+

Millonarios FC vs Patriotas FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

POR DEFINIR

Junior FC vs Atlético Huila

Hora:

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+