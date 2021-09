Liga BetPlay II: Partidos con VAR en la fecha 11

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los cuatro partidos que tendrán la ayuda de la Asistencia de Vídeo Arbitraje (VAR) en la fecha 11 de la Liga BetPlay Dimayor II-2021.

La jornada iniciará el viernes 24 de septiembre y se extenderá hasta el lunes 27 del mismo mes.

El primer compromiso que contará con la tecnología será el que protagonicen el viernes 24 de septiembre Once Caldas y Alianza Petrolera en el estadio Palogrande de Manizales.

También tendrá VAR los duelos entre Jaguares y Millonarios en Montería; Deportivo Cali contra Deportivo Pereira y Deportes Quindío ante Deportivo Independiente Medellín.

LIGA BETPLAY DIMAYOR II-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 11

Once Caldas vs Alianza Petrolera

Jaguares FC vs Millonarios FC

Deportivo Cali vs Deportivo Pereira

Deportes Quindío vs Independiente Medellín