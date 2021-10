Liga BetPlay II: Partidos con VAR en la fecha 13

La Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los partidos que tendrán la ayuda de la Asistencia de Vídeo Arbitraje (VAR) en la fecha 13 de la Liga BetPlay Dimayor II-2021.

Jaguares y Deportivo Pasto contarán con el auxilio de la tecnología el viernes 8 de octubre a partir de las 4:00 de la tarde. También tendrán VAR Millonarios frente a América de Cali; Atlético Huila ante Atlético Nacional.

El último compromiso con la Asistencia de Vídeo Arbitraje será el que disputen en el estadio Centenario de Armenia Deportes Quindío y Deportivo Pereira en un duelo clave por los puestos de descenso.

LIGA BETPLAY DIMAYOR II-2021

TODOS CONTRA TODOS

Fecha 13

Jaguares FC vs Deportivo Pasto

Millonarios FC vs América de Cali

Atlético Huila vs Atlético Nacional

Deportes Quindío vs Deportivo Pereira