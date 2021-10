Liga BetPlay II: Partidos con VAR en la fecha 17

La Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los cuatro partidos que contarán con la Asistencia de Vídeo Arbitraje (VAR) en la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor II.

Para la jornada, que se disputará entre el sábado 30 de octubre y martes 2 de noviembre, Once Caldas vs Patriotas; Jaguares vs Atlético Nacional; Independiente Medellín vs Deportivo Pereira y Deportes Quindío vs Independiente Santa Fe tendrán la ayuda de la tecnología.

El duelo entre Jaguares y Nacional será clave teniendo en cuenta que el equipo felino está en disputa por meterse en los ocho, mientras que el 'verdolaga' pelea el primer lugar de la reclasificación.

Medellín y Pereira están a la expectativa por clasificar. Además, el matecaña por escapar del descenso.

Mientras que Quindío y Santa Fe tiene como atractivo que ambos equipos disputan la clasificación y el 'cuyabro' el descenso.

LIGA BETPLAY DIMAYOR II 2021

TODOS CONTRA TODOS

17a. fecha

ONCE CALDAS – PATRIOTAS FC

JAGUARES FC – ATL. NACIONAL

IND. MEDELLÍN – DEPORTIVO PEREIRA

DEPORTES QUINDÍO – IND. SANTA FE