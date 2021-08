Liga BetPlay II: Partidos con VAR en la fecha 6

La Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol reveló este martes 17 de agosto la lista de los partidos de la sexta fecha de la Liga Betplay Dimayor que contarán con la asistencia del videoarbitraje.

Lea también: Cinco técnicos han dejado su equipo en la Liga BetPlay ¿Cuál será el próximo?

Los compromisos confirmados con VAR son: Pereira vs Independiente Santa Fe, Junior vs Once Caldas, Águilas Doradas vs Jaguares y Bucaramanga ante Atlético Huila.

🖥️ Partidos designados con VAR para la fecha 6 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021.



👉 https://t.co/lZGKP5oN0Z pic.twitter.com/hprG5Atr0c — FCF (@FCF_Oficial) August 17, 2021

Según la programación entregada por la Dimayor, el duelo entre matecañas y albirojos será el sábado 21 de agosto a las 2 de la tarde, ese mismo día juegan tiburones ante el equipo blanco de eje cafetero a las 6:05 p.m.

El equipo de Águilas se mide a los ‘jaguares’ el domingo 22 de agosto a las 4 de la tarde y finalmente el duelo entre leopardos y opitas serán el lunes 23 de agosto a las 8:00 p.m. en cancha de los santandereanos.

Como ha venido ocurriendo desde el inicio del torneo colombiano, son cuatro los partidos que tendrán VAR, esperando evitar los errores que se han presentado en las últimas jornadas en duelos que no han podido tener la tecnología.

El arbitraje en Colombia ha sido duramente criticado desde el inicio de este semestre afectando el desarrollo normal de los partidos y los resultados finales de varios de ellos, lo que ha causado molestia en varios directivos del fútbol colombiano.

Le puede interesar: Egan Bernal no ofrece un buen pronóstico en su apuesta de ganar la Vuelta a España

Colombia pasó de tres partidos en el semestre anterior a cuatro con tecnología de VAR y la meta es que ese número siga aumentando significativamente para dar más seguridad a una cantidad de partidos más grande fecha a fecha del torneo local.