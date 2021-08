Liga BetPlay II: Partidos con VAR en la fecha 8

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los cuatro partidos de la fecha 8 en la Liga BetPlay Dimayor que contarán con la ayuda de la Asistencia de Vídeo Arbitraje – VAR.

El primero duelo será el que disputen el sábado 4 de septiembre América de Cali y Deportes Quindío desde las 4:00 de la tarde en el estadio Pascual Guerrero.

Lea también: Medellín sufrió tres importantes bajas para la vuelta contra Cali en Copa BetPlay

También serán asistido por la tecnología los compromisos entre Alianza Petrolera con Atlético Nacional en Barrancabermeja; Águilas Doradas ante Deportivo Pereira en Rionegro y el que jugarán Junior frente a Atlético Huila en Barranquilla.

Precisamente, el duelo entre 'tiburones' y 'opitas' es el único que aún no tiene fecha definida debido a la utilización del estadio Metropolitano por la Selección Colombia para la Eliminatoria.

Le puede interesar: Griezmann al Atlético: números, dinero y condiciones que puso Barcelona

LIGA BETPLAY DIMAYOR II-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 8

América de Cali vs Deportes Quindío

Alianza Petrolera vs Atlético Nacional

Águilas Doradas vs Deportivo Pereira

Junior FC vs Atlético Huila