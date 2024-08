Liga BetPlay-II: programación fecha 8 con tres partidos aplazados

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer parte de la programación de la fecha 8 de la Liga BetPlay Dimayor del segundo semestre de 2024.

La jornada dará inicio el sábado 31 de agosto y se extenderá, por el momento, hasta el martes 3 de septiembre.

En la comunicación oficial quedaron los partidos Medellín vs Alianza, Envigado Vs Águilas y La Equidad Vs América sin programación, teniendo en cuenta la falta de escenarios por el desarrollo de la Copa del Mundo de la FIFA sub 20 en el país.

Jaguares de Córdoba y Atlético Nacional abrirán la jornada el sábado 31 de agosto en el estadio Jaraguay de Montería. El cuadro 'verdolaga' volverá a disputar un partido oficial después de más de diez días.

De la fecha se destaca el compromiso que jugarán Junior contra Independiente Santa Fe en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Programación fecha 8 de la Liga BetPlay:

Fecha 8

Agosto 31

Jaguares Vs Atlético Nacional

Hora: 5:00

Estadio Jaraguay

Win Sports +

Boyacá Chicó Vs Fortaleza

Hora: 8:00 P.M.

Estadio La Independencia

Win Sports y Win Sports +

Septiembre 1

Bucaramanga Vs Tolima

Hora: 3:00 P.M.

Estadio Américo Montanini

Win Sports +

Millonarios Vs Patriotas

Hora: 5:10 P.M.

Estadio Bello Horizonte

Win Sports +

Junior Vs Santa Fe

Hora: 7:20 P.M.

Estadio Metropolitano

Win Sports +

Septiembre 3

Pereira Vs Once Caldas

Hora: 6:00 P.M.

Estadio Hernán Ramírez Villegas

Win Sports +

Cali Vs Pasto

Hora: 8:00 P.M.

Estadio Deportivo Cali

Win Sports +

Partidos sin programación de la fecha 8

Medellín vs Alianza

Envigado Vs Águilas

La Equidad Vs América