Liga Betplay: listo el segundo clasificado a Copa Libertadores 2026

Deportes Tolima tiene prácticamente asegurado su tiquete a la Copa Libertadores 2026. A dos fechas del cierre de los cuadrangulares, el Pijao lidera la tabla de reclasificación con 92 puntos, una ventaja que luce determinante en la recta final del año.

El principal perseguidor es Independiente Medellín, que suma 89 unidades y no ha logrado recortar la diferencia en las últimas jornadas. El panorama se complica para el DIM, pues Tolima mantiene regularidad y depende de sí mismo.

En la tercera casilla aparece Atlético Nacional con 85 puntos, mientras que Santa Fe es cuarto con 83, aunque los Cardenales ya están asegurados en la Libertadores por haber ganado la Liga Betplay 2025-I.

América de Cali es quinto con 82 y Junior sexto con 81, pero sus posibilidades matemáticas son remotas, especialmente porque deberían esperar un desplome absoluto del Tolima en las dos fechas restantes.