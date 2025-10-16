Cargando contenido

Millonarios vs América - Liga Betplay 2025-II
Millonarios vs América - Liga Betplay 2025-II
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Jue, 16/10/2025 - 12:30

Liga Betplay 2025-II: nuevo 'número mágico' para clasificar a cuadrangulares

El nivel del fútbol colombiano es bajo, y esto se refleja en varios planos.

La Liga Betplay pasa por un momento crítico, pues realmente el nivel es bajo, y el formato del certamen y sistema de descenso ayudan poco a su mejora. Ahora, a cinco fechas del final, la cantidad de puntos para clasificar a cuadrangulares ha disminuido.

Inicialmente, y con el transcurrir de la competición, eran necesarios 30 puntos para clasificar a la siguiente fase del certamen, lo equivalente a un rendimiento del 50 %, pues en total se ponen 60 unidades en disputa. Ahora con un par de puntos menos, se puede avanzar a cuadrangulares.

¿Cuántos puntos se necesitan para clasificar a cuadrangulares?

Disputadas 15 fechas (con un juego pendiente), el octavo equipo tiene 20 puntos, y habrá duelos directos de aquí al final de la fase regular para clasificar, lo que indica que haciendo algo más del 50 % de unidades en lo que resta de certamen, estará dentro de los ocho.

En ese orden de ideas, 28 puntos y una buena diferencia de gol bastarán para clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II. Bajo esta conclusión, también se puede afirmar que no hay uno sino tres equipos ya asegurados en esa instancia.

¿Cuáles equipos ya están clasificados a cuadrangulares de la Liga Betplay?

Atlético Bucaramanga con 30, así como Junior y Fortaleza CEIF con 28 puntos son los tres equipos que ya están asegurados en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, y es posible que disputen las dos plazas que aplican a 'punto invisible'.

De allí hacia abajo, por más que los pronósticos no lo tengan presente, hay 14 equipos con posibilidad para clasificar a os cuadrangulares, matemáticamente hablando. Los clubes que al corte de la fecha 15 tienen 13 puntos, aún están vivos.

Se espera que una vez se cumpla la fecha 16, se confirmen más equipos clasificados y más eliminados de la Liga Betplay, recordando que hay un juego pendiente que puede sacudir un poco las cuentas de algunos clubes.

Liga Betplay 2025: ¿Cuáles partidos están aplazados?

Actualmente, solo está aplazado el partido Medellín vs Santa Fe por la fecha 14, que no se pudo jugar debido a un evento extrafutbolístico realizado en el estadio Atanasio Girardot, por lo que el juego fue postergado para el lunes 20 de octubre.

