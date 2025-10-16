Liga Betplay 2025-II: nuevo 'número mágico' para clasificar a cuadrangulares

La Liga Betplay pasa por un momento crítico, pues realmente el nivel es bajo, y el formato del certamen y sistema de descenso ayudan poco a su mejora. Ahora, a cinco fechas del final, la cantidad de puntos para clasificar a cuadrangulares ha disminuido.

Inicialmente, y con el transcurrir de la competición, eran necesarios 30 puntos para clasificar a la siguiente fase del certamen, lo equivalente a un rendimiento del 50 %, pues en total se ponen 60 unidades en disputa. Ahora con un par de puntos menos, se puede avanzar a cuadrangulares.

¿Cuántos puntos se necesitan para clasificar a cuadrangulares?

Disputadas 15 fechas (con un juego pendiente), el octavo equipo tiene 20 puntos, y habrá duelos directos de aquí al final de la fase regular para clasificar, lo que indica que haciendo algo más del 50 % de unidades en lo que resta de certamen, estará dentro de los ocho.

En ese orden de ideas, 28 puntos y una buena diferencia de gol bastarán para clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II. Bajo esta conclusión, también se puede afirmar que no hay uno sino tres equipos ya asegurados en esa instancia.