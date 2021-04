Liga Betplay: Once Caldas vs Medellín se retrasó por tormenta eléctrica

Este domingo se llevó a cabo la última fecha de la fase regular del fútbol profesional colombiano con 8 partidos programados en simultánea en aras del juego limpio por la lucha de la clasificación a los 8 y el descenso, Sin embargo, uno de los partidos trascendentales se vio afectado y por ende toda la jornada.

Independiente Medellín visitaba a Once Caldas en Manizales y una torrencial lluvia en la ciudad ocasionó que se inundara la cancha del Palogrande provocando de esa manera el retraso del partido para las 4:30pm.

El resto de la jornada si se disputó a las 3:30pm con algunos reclamos de los hinchas de América, quienes pedían que el juego de ellos ante Tolima también fuera retrasado, pero logísticamente era imposible porque en el Pascual Guerrero no hay luminarias funcionando para los juegos nocturnos.

Once Caldas no se jugaba nada importante en la tabla de posiciones, pero Medellín necesita ganar y superar a América en diferencia de gol o que el escarlata no triunfe; y así meterse al grupo de los 8.