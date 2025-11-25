Liga Betplay: otro equipo anunció cambio de nombre a partir de 2026

Fortaleza CEIF anunció este martes la desvinculación de Carlos Barato, fundador del proyecto CEIF y quien durante años fue el líder institucional del club. La decisión se hizo pública a través de un comunicado en el que se agradece “su invaluable aporte en la construcción y consolidación de este sueño deportivo”.

En el mensaje, Fortaleza destacó que Barato fue pieza clave para materializar el CEIF (Centro de Entrenamiento Integral para el Fútbol), la base del modelo de formación que distingue al club. “Su visión permitió que CEIF se transformara en un referente de desarrollo”, señala el texto.

Liga Betplay: el nuevo nombre de Fortaleza

El comunicado también confirmó la continuidad del proyecto CEIF, que entrará en una nueva etapa a partir de la temporada 2026. Como parte de esta transformación, el club adoptará un nuevo nombre: dejará de ser Fortaleza CEIF para llamarse Fortaleza FC.

Según la institución, este cambio responde a un “proceso de evolución natural” que busca consolidar su identidad deportiva en el país. La dirigencia apuntó a que el CEIF seguirá siendo “el corazón operativo y formativo” del equipo.