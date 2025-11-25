Actualizado:
Liga Betplay: otro equipo anunció cambio de nombre a partir de 2026
Recientemente había sido Deportivo Cali el que había confirmado una modificación luego del paso a Sociedad Anónima.
Fortaleza CEIF anunció este martes la desvinculación de Carlos Barato, fundador del proyecto CEIF y quien durante años fue el líder institucional del club. La decisión se hizo pública a través de un comunicado en el que se agradece “su invaluable aporte en la construcción y consolidación de este sueño deportivo”.
En el mensaje, Fortaleza destacó que Barato fue pieza clave para materializar el CEIF (Centro de Entrenamiento Integral para el Fútbol), la base del modelo de formación que distingue al club. “Su visión permitió que CEIF se transformara en un referente de desarrollo”, señala el texto.
Liga Betplay: el nuevo nombre de Fortaleza
El comunicado también confirmó la continuidad del proyecto CEIF, que entrará en una nueva etapa a partir de la temporada 2026. Como parte de esta transformación, el club adoptará un nuevo nombre: dejará de ser Fortaleza CEIF para llamarse Fortaleza FC.
Según la institución, este cambio responde a un “proceso de evolución natural” que busca consolidar su identidad deportiva en el país. La dirigencia apuntó a que el CEIF seguirá siendo “el corazón operativo y formativo” del equipo.
La salida de Barato, sin embargo, marca un punto de quiebre en la historia reciente del club. Fortaleza reconoció que su trabajo fue determinante para “impulsar el crecimiento competitivo y humano” de múltiples generaciones de futbolistas.
¿Fortaleza se va a Cartagena en 2026?
El anuncio coincidió con un rumor que comenzó a circular horas antes: la posible mudanza de Fortaleza a Cartagena a partir de 2026. Medios locales afirmaron que la dirigencia sostendría reuniones con la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar.
Aunque el comunicado no mencionó este asunto, la simultaneidad de ambos hechos generó especulaciones. La institución solo se limitó a decir que mantiene “la convicción de seguir creciendo con los valores que nos han caracterizado”.
Por ahora, Fortaleza continúa con sus labores administrativas y deportivas. La transición hacia Fortaleza FC y la reorganización del proyecto CEIF avanzan mientras la salida de Carlos Barato cierra un ciclo clave para el club.
