Liga Betplay: programación de fechas 1 y 2 de cuadrangulares

Y continuando con ese indicador, la siguiente fecha de los cuadrangulares se disputará en el mismo orden: el primer día jugarán los equipos del grupo A y uno después los de la zona B. El partido más llamativo de la segunda fecha será Millonarios vs Atlético Nacional.

Liga Betplay 2025-1: programación de la fecha 2 de cuadrangulares

Miércoles 4 de junio - Grupo A

6:10 p. m.

Deportes Tolima vs Independiente Medellín

Manuel Murillo Toro

8:15 p. m.

América vs Junior FC

Pascual Guerrero

Jueves 5 de junio - Grupo B

6:10 p. m.

Once Caldas vs Independiente Santa Fe

Palogrande

8:15 p. m.

Millonarios FC vs Atlético Nacional

El Campín

Cabe recordar que la intención de Dimayor bajo el mandato de Carlos Mario Zuluaga, el nuevo presidente, es no cruzar las fechas de Liga Betplay con las de Eliminatorias sudamericanas. En este caso, miércoles 4 y jueves 5 habrá cuadrangulares y el viernes 6 jugará la Selección Colombia ante Perú.

Tercera fecha de cuadrangulares de Liga Betplay

Sin confirmación oficial, se prevé que en la tercera fecha de cuadrangulares, Tolima vs América y Junior vs Medellín se jugarán el sábado 7, y Once Caldas vs Millonarios y Nacional vs Santa Fe serán el domingo 8 de junio.