Liga Betplay: se confirmó la inesperada salida de un entrenador

En una decisión sorpresiva, Álvaro Hernández dejó de ser el director técnico de Jaguares de Córdoba, primer equipo ascendido a la Liga Betplay 2026. Su salida se dio pese al notable desempeño que tuvo durante la temporada.

Hernández, quien llevó al club a ser campeón del primer semestre y a liderar la reclasificación anual, no logró llegar a un acuerdo con la dirigencia para renovar su contrato.

La información fue revelada por el periodista Mariano Olsen, quien confirmó que ambas partes ya firmaron la desvinculación y que el ciclo del entrenador en Montería terminó oficialmente.

La sorpresa ha sido general, pues el DT era ampliamente respaldado por los resultados deportivos y muchos esperaban su continuidad en la máxima categoría para consolidar el proyecto.