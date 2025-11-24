Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 19:39
Liga Betplay: se confirmó la inesperada salida de un entrenador
Pese a que se esperaba un premio para el DT por su buena labor, no llegó a un acuerdo y ya se firmó su salida.
En una decisión sorpresiva, Álvaro Hernández dejó de ser el director técnico de Jaguares de Córdoba, primer equipo ascendido a la Liga Betplay 2026. Su salida se dio pese al notable desempeño que tuvo durante la temporada.
Hernández, quien llevó al club a ser campeón del primer semestre y a liderar la reclasificación anual, no logró llegar a un acuerdo con la dirigencia para renovar su contrato.
La información fue revelada por el periodista Mariano Olsen, quien confirmó que ambas partes ya firmaron la desvinculación y que el ciclo del entrenador en Montería terminó oficialmente.
La sorpresa ha sido general, pues el DT era ampliamente respaldado por los resultados deportivos y muchos esperaban su continuidad en la máxima categoría para consolidar el proyecto.
Balance de Álvaro Hernández como entrenador de Jaguares
El balance de Hernández fue sobresaliente: alcanzó un 67,5 % de efectividad tras disputar 40 partidos, con un registro de 27 victorias, siete empates y solo seis derrotas.
Además, su gestión permitió que Jaguares regresara a la primera división apenas un año después del descenso, devolviendo competitividad y regularidad al equipo felino.
Ahora, Jaguares deberá definir rápidamente quién asumirá la dirección técnica de cara al regreso a la Liga Betplay, ya que el objetivo del club es ser protagonista y consolidarse en la A.
La institución anunciará en los próximos días al nuevo entrenador, que tendrá la tarea de continuar el impulso deportivo que deja Álvaro Hernández tras su exitoso ciclo.
