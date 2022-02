Liga Betplay: sin muchos movimientos, así va el descenso tras la séptima fecha

Se disputó la fecha 7 de la Liga Betplay la cual permitió ver duelos interesantes, en donde las victorias de Tolima, Nacional y Millonarios tomaron relevancia en la medida en que se colocaron como los mejores equipos de la liga.

Vea también: América empató y está fuera de los ocho; así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 7

Asimismo, la lucha por no descender continúa candente, y pese a que no hubo mayores cambios, la tabla sigue apretada, recordando que Patriotas y Unión Magdalena son los condenados -parcialmente- a jugar en la segunda división el próximo año.

Liga Betplay: cómo va la tabla del descenso tras la fecha 7

20. Patriotas, 56 puntos - 0.86 de promedio

19. Unión Magdalena, 6 puntos - 0.86 de promedio

18. Alianza Petrolera, 66 puntos - 1.02 de promedio

17. Envigado, 75 puntos - 1.15 de promedio

16. Águilas, 78 puntos - 1.20 de promedio

15. Once Caldas, 78 puntos - 1.22 de promedio

14. Jaguares, 79 puntos - 1.22 de promedio

13. Pasto, 78 puntos - 1.22 de promedio

12. Pereira, 79 puntos - 1.23 de promedio

11. Bucaramanga, 80 puntos - 1.23 de promedio

10. Medellín, 84 puntos - 1.29 de promedio

9. Cortuluá, 9 puntos - 1.29 de promedio

Cabe recordar que hay un duelo pendiente por la quinta fecha el cual enfrenta a Pereira y Caldas en Palogrande, en un partido que no solo representa una nueva edición del 'Clásico del Eje', sino un duelo directo por no descender.

Le puede interesar: [Video] Dudamel dejó en el aire su futuro en el Cali: “En caliente es difícil tomar decisiones”

En la octava fecha de la liga seguramente algunos movimientos, pues Cortuluá jugará ante Pereira, Bucaramanga vs Envigado, Águilas vs Patriotas y Once Caldas vs Pasto.