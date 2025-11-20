Cargando contenido

Atlético Nacional, Liga Betplay 2025-II
Atlético Nacional, Liga Betplay 2025-II
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 21:30

Liga Betplay: tabla de posiciones del cuadrangular A tras la fecha 1

El DIM, equipo que tiene la 'ventaja deportiva', perdió en el debut, y tendrá que recomponer el camino.

El grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II completó este jueves 20 de noviembre su primera jornada, dejando a Atlético Nacional y Junior FC como primeros líderes. La fecha comenzó el miércoles con el duelo entre barranquilleros y Medellín.

Puede leer: Deportivo Cali anunció oficialmente su nuevo nombre

En ese compromiso inicial, Junior derrotó 1-0 a Independiente Medellín con un tanto de Didier Moreno a los 35 minutos del primer tiempo. La acción llegó justo después de la salida por lesión del portero Washington Aguerre, lo que desacomodó al conjunto antioqueño.

Ya este jueves, el estadio Atanasio Girardot fue escenario del choque entre Atlético Nacional y América de Cali. El equipo verdolaga se impuso 1-0 gracias a un gol de Mateus Uribe al minuto 28 del segundo tiempo.

Con estos resultados, el DIM, que cuenta con la ventaja deportiva por haber sido líder de la fase regular, no logró sacar provecho en la apertura del cuadrangular. Los dirigidos por Alejandro Restrepo cerraron la fecha sin puntos.

Lea también
Image
Medellín vs Nacional - Liga Betplay 2025-II

Programación de la fecha 2 de cuadrangulares de Liga Betplay 2025-II

Ver más

La tabla de posiciones quedó con Nacional y Junior compartiendo el primer lugar con tres puntos, y en el fondo aparecen Medellín y América, ambos sin sumar.

Tabla de posiciones del grupo A de cuadrangulares tras la fecha 1

1. Nacional, 3 puntos
2. Junior, 3
3. Medellín, 0
4. América, 0

Le puede interesar: Ya hay tres equipos eliminados de cuadrangulares del Torneo Betplay

El arranque del grupo fue cerrado, y allí, Nacional confirmó su fortaleza en casa y Junior mostró orden táctico en su debut; Medellín y América, por su parte, deberán ajustar pronto si no quieren rezagarse desde temprano en el cuadrangular

Segunda fecha del grupo A de cuadrangulares

La próxima fecha del grupo se jugará el domingo 23 de noviembre: América recibirá a Junior en el Pascual Guerrero y Medellín será local ante Nacional en una nueva edición del clásico paisa.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Imagen

Cuadrangulares Liga BetPlay

Imagen
Escudo del Junior de Barranquilla

Junior

Imagen
Independiente Medellín

Independiente Medellín

Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Imagen
América de Cali

América de Cali

Cargando más contenidos

Fin del contenido