Liga Betplay: tabla de posiciones del cuadrangular A tras la fecha 1
El DIM, equipo que tiene la 'ventaja deportiva', perdió en el debut, y tendrá que recomponer el camino.
El grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II completó este jueves 20 de noviembre su primera jornada, dejando a Atlético Nacional y Junior FC como primeros líderes. La fecha comenzó el miércoles con el duelo entre barranquilleros y Medellín.
En ese compromiso inicial, Junior derrotó 1-0 a Independiente Medellín con un tanto de Didier Moreno a los 35 minutos del primer tiempo. La acción llegó justo después de la salida por lesión del portero Washington Aguerre, lo que desacomodó al conjunto antioqueño.
Ya este jueves, el estadio Atanasio Girardot fue escenario del choque entre Atlético Nacional y América de Cali. El equipo verdolaga se impuso 1-0 gracias a un gol de Mateus Uribe al minuto 28 del segundo tiempo.
Con estos resultados, el DIM, que cuenta con la ventaja deportiva por haber sido líder de la fase regular, no logró sacar provecho en la apertura del cuadrangular. Los dirigidos por Alejandro Restrepo cerraron la fecha sin puntos.
La tabla de posiciones quedó con Nacional y Junior compartiendo el primer lugar con tres puntos, y en el fondo aparecen Medellín y América, ambos sin sumar.
Tabla de posiciones del grupo A de cuadrangulares tras la fecha 1
1. Nacional, 3 puntos
2. Junior, 3
3. Medellín, 0
4. América, 0
El arranque del grupo fue cerrado, y allí, Nacional confirmó su fortaleza en casa y Junior mostró orden táctico en su debut; Medellín y América, por su parte, deberán ajustar pronto si no quieren rezagarse desde temprano en el cuadrangular
Segunda fecha del grupo A de cuadrangulares
La próxima fecha del grupo se jugará el domingo 23 de noviembre: América recibirá a Junior en el Pascual Guerrero y Medellín será local ante Nacional en una nueva edición del clásico paisa.
