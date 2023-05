Dos eliminados en el arranque de la fecha 19: así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay

Comenzó la fecha 19 de la Liga Betplay, con la tensión palpable acerca de cuáles equipos perfilarán la clasificación a los cuadrangulares. Deportes Tolima, que conservaba esperanzas de seguir con vida, quedó eliminado, tras empatar 1-1 ante Unión Magdalena en Santa Marta.

Del mismo modo Millonarios, que buscaba asegurarse como cabeza de grupo, no pudo pasar de la igualdad a un gol ante Boyacá Chicó, club que a su vez tampoco supo sentenciar su clasificación a la siguiente fase.

Vea también: Junior ahora sí complicó la clasificación; no pudo con Pereira y siguió fuera de los ocho

Junior y Deportivo Pereira, entre tanto, cerraron la jornada sabatina. Los dirigidos por Hernán Darío Gómez necesitaban ganar para no perder terreno en la tabla de posiciones; los risaraldenses, por su parte, sabían que si ganaban podían volver a meterse en la pelea por clasificar. Al final, el actual campeón quedó eliminado.

Vale recordar que en la víspera, Águilas Doradas eliminó a Envigado, Jaguares hizo lo mismo con el Deportivo Cali tras empatar 1-1 y La Equidad aumentó sus opciones al derrotar por la mínima diferencia a Bucaramanga.

Le puede interesar: Junior ahora sí complicó la clasificación; no pudo con Pereira y siguió fuera de los ocho

Este domingo se completará la fecha con los encuentros Medellín vs Pasto, América vs Once Caldas, Alianza Petrolera vs Atlético Nacional y Santa Fe vs Atlético Huila.

Liga Betplay: tabla de posiciones, fecha 19

1 Millonarios, 37 puntos

2 Águilas Doradas, 36

3 Nacional, 34

4 América 31

5 Chicó, 29

6 Alianza, 27

7 Pasto, 26

8 La Equidad, 25 (+3)

9 Junior, 25 (-2)

10 Santa Fe, 23 (+1)

11 DIM, 23 (0)

12 Tolima, 23 (-3)

13 Pereira, 22 (-2)

14 Cali, 22 (-6)

15 Envigado, 20