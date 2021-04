Liga Betplay: tabla de posiciones y descenso, fecha 17; América y Junior enredados

Este domingo se dio continuidad a la fecha 17 de la Liga Betplay con tres partidos trascendentales tanto para la clasificación al grupo de las 8 como en la intensa lucha por no descender.

A primera hora América de Cali perdió en el Pascual Guerrero con La Equidad y complicó su clasificación a los play offs, mientras que Chicó empató sin goles ante Pasto y sigue prendido en la pelea del descenso.

La jornada dominical se cerró con el empate entre Junior y Águilas Doradas que complicó a los de Amaranto Perea.

El sábado Nacional goleó a Envigado y se clasificó a las finales y Millonarios no pudo con Tolima en El Campín comprometiendo su clasificación a los 8.

La jornada 17 se completa este lunes con Bucaramanga vs Patriotas y Once Caldas vs Jaguares; mientras que el martes juegan Pereira vs Medellín y Alianza vs Santa Fe.

Tabla de posiciones Liga Betplay, fecha 17:

1. Nacional 31 pts (16PJ) +17

2. La Equidad 30 pts (17PJ) +4

3. Deportes Tolima 29 pts (16PJ) +10

4. Junior 28 pts (17PJ) +8

5. Deportivo Cali 28 pts (16PJ) +6

6. Santa Fe 27 pts (15PJ) +8

7. Millonarios 27 pts (16PJ) +4

8. América 25 pts (16PJ) +5

9. Medellín 25 pts (15PJ) +5

10. Deportivo Pasto 21pts (15PJ) +1

11. Jaguares 20 pts (15PJ) -1

12. Bucaramanga 19pts (14PJ) +2

Tabla del descenso, Liga Betplay, fecha 17:

(solo desciende uno)

19. Deportivo Pereira 104 pts (-1PJ) -72

18. Boyacá Chicó 107 pts / -79

17. Jaguares de Córdoba 114 pts (-1PJ)

16. Alianza Petrolera 120 pts (-1PJ)