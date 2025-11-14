Liga BetPlay tendría sorpresiva final: Fortaleza es uno de los candidatos

Después de una jornada atractiva con siete partidos que definían aspectos en la Liga BetPlay ya sea el punto invisible o los cupos que restaban para clasificar, los cuadrangulares quedaron decididos con las novedades de Alianza afuera de los ocho y Santa Fe clasificado al igual que América que fue goleado, pero sostuvo la octava casilla.

Vea también: Santa Fe adelantó la fecha de presentación del nuevo DT uruguayo

La suerte definió que, en el Grupo A, Medellín como cabeza de zona enfrentará a Junior, Atlético Nacional y a América de Cali. Por su parte, en el B, Deportes Tolima sorprendió metiéndose como cabeza de grupo y le tocará enfrentar a Fortaleza, Atlético Bucaramanga y a Independiente Santa Fe.

Sin duda alguna, el Grupo A promete partidazos con cuatro equipos históricos y gigantes del Fútbol Profesional Colombiano. El B tiene su trampita, pues, aunque en el papel Santa Fe tendría favoritismo, no hay que adelantarse a nada con dos campeones del balompié y con Fortaleza que ha sorprendido.

De hecho, Fortaleza sorprendería tanto, que, basado en los resultados de la fase regular es uno de los grandes candidatos para disputar su primera final en la historia en la Liga BetPlay.

EL FINALISTA EN EL GRUPO A

Aunque las estadísticas a la hora de la verdad no dicen nada ni mucho menos los resultados en la fase regular, si uno se basa en el enfrentamiento directo de los rivales de cada uno de los grupos, habría una final más que sorpresiva. Hubo muchos empates en la zona de los grandes del FPC, y, de hecho, por la paridad que hay en los resultados directos, Medellín sería el favorito.

Tras la fase regular, Medellín clasificó como líder de la Liga BetPlay llegando a 40 unidades y afianzándose en la tabla de reclasificación. Los ‘Poderosos’ sumaron más puntos en los enfrentamientos directos contra América, Nacional y Junior firmando dos empates y una victoria para trepar a los cinco puntos.

Le puede interesar: Liga BetPlay: Dimayor anunció el fixture de los partidos de cuadrangulares

El punto invisible le daría la ventaja a Medellín para clasificar a la final, pues, Atlético Nacional le igualaría en puntos, dado que también igualó dos encuentros, ganó uno y perdió el otro. Los dos antioqueños tienen un partido de más, dado que se vieron las caras en dos ocasiones.

Por su parte, Junior y América ganaron un partido, empataron uno o perdieron el otro frente a estos rivales directos. Así las cosas, estos fueron los resultados en la fase regular.

América 1-1 Nacional

Medellín 3-3 Nacional

Medellín 2-2 Junior

América 2-1 Junior

Nacional 5-2 Medellín

Junior 2-1 Nacional

Medellín 3-0 América

De esa manera, esto demostraría que Medellín sería el finalista, gracias a la ventaja deportiva que también perseguía Nacional durante la fase regular, pero que no lograron tomar. Los dos antioqueños igualarían con cinco unidades, pero los de Alejandro Restrepo serían finalistas.

MEDELLÍN VS FORTALEZA SERÍA LA FINAL

Fortaleza sacaría provecho en esta oportunidad para poder llegar por primera vez en la historia a una final de la máxima categoría. El proceso de Sebastián Oliveros ha marcado el camino de ilusión después de firmar una fase regular con 35 puntos, cuando el objetivo que se habían puesto era por lo menos, sumar 24.

En ese orden de ideas, Fortaleza sacó dos victorias y un empate. Superaron a Santa Fe y a Atlético Bucaramanga, e igualaron con Deportes Tolima en la fase regular. Con esta suma, llegarían a siete unidades si reafirman lo hecho en la primera instancia del campeonato.

Seguido de Fortaleza aparecería Atlético Bucaramanga que sumó dos victorias y una derrota. Vencieron a Santa Fe y Tolima, pero no pudieron con los ‘Atezados’ cayendo en la fase regular.

Lea también: Giro inesperado con James Rodríguez; desmienten el fichaje que estaba 'cantado'

Tercero sería Santa Fe que apenas sumó una victoria frente a estos rivales al superar al Deportes Tolima en la segunda fecha. Cayó frente a Fortaleza y Bucaramanga. El último sería el cuadro tolimense que perdió en dos ocasiones e igualó frente a los ‘Amix’. Estos fueron los resultados de la fase regular:

Tolima 0-1 Santa Fe

Bucaramanga 2-1 Santa Fe

Fortaleza 2-0 Santa Fe

Tolima 1-1 Fortaleza

Bucaramanga 2-0 Tolima

Fortaleza 2-1 Bucaramanga