Liga Betplay: tercer eliminado en los cuadrangulares tras la cuarta fecha

Durante el primer fin de semana de junio se llevó a cabo la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, a la cual llegaron los ocho equipos con vida, pero de al que salieron tres equipos eliminados.

Los primeros de ellos fueron América de Cali e Independiente Medellín, que quedaron fuera del torneo luego de que los vallecaucanos perdieron en Bogotá frente a Millonarios, y los antioqueños empataron en casa frente a Boyacá Chicó.

Liga Betplay 2023-1: ¿Cuál es el tercer eliminado de los cuadrangulares?

Pues este domingo se confirmó la eliminación de Águilas Doradas, siendo este el tercer equipo que queda fuera del certamen en esta instancia; lo anterior, tras la derrota 1-0 con Nacional en el estadio Alberto Grisales.

Y es que los dirigidos por Lucas González apenas han sumado un punto en el grupo A de los cuadrangulares, lo cual representa que están fuera de cualquier posibilidad de avanzar a la final, teniendo en cuenta que Nacional y Alianza marchan con ocho (y solo quedan seis en disputa).

Así las cosas, se van perfilando los candidatos a la final de la Liga Betplay, y de cara a la quinta fecha podría haber dos eliminados más, y de paso un finalista.

Lo anterior, teniendo en cuenta que una victoria de Millonarios no solo elimina a Chicó sino que lo pone en la final. Por su parte, Pasto debe vencer a Águilas y esperar que no haya un ganador en Alianza vs. Nacional, pues de lo contrario, quedará eliminado.