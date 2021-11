Liga BetPlay: tras los empates de Nacional y Millonarios, así va la reclasificación

Está en disputa la fecha 19 de la Liga BetPlay, y cuando solo restaría una jornada para que la temporada regular llegue a su final, los equipos no solo están en la pelea por un cupo a cuadrangulares, sino que la reclasificación es fundamental.

Vea también: Selección Colombia: quiénes se perderían la próxima fecha si son amonestados contra Paraguay

Tal tabla, es la que habitualmente entrega algunos cupos a torneos internacionales a aquellos equipos que mejor ubicados están, y pese a que aún haría falta sumar los puntos que algunos clubes consigan en cuadrangulares, vale recordar cómo va la tabla.

Nacional y Millonarios son los dos equipos que desde hace un buen rato vienen peleando por hacerse con el primer lugar de la tabal general del año 2021, pues aquel que culmine primero, obtendrá un cupo para la Copa Libertadores 2022.

Sin embargo, en la jornada en curso, Atlético Nacional igualó sin goles frente a Independiente Medellín en una nueva edición del clásico paisa, mientras Millonarios empató 1-1 frente a Alianza Petrolera en El Campín.

Cómo va la reclasificación tras los empates de Nacional y Millonarios por la fecha 19

1. Atlético Nacional, 77 puntos

2. Millonarios, 74

3. Tolima, 73 (un partido menos) *clasificado a Libertadores por ganar Liga 2021 1

4. Junior, 65 (un partido menos)

5. Cali, 64

6. Santa Fe, 59 (un partido menos)

7. La Equidad, 57 (un partido menos)

8. América, 56

9. Jaguares, 52

10. Medellín, 51* clasificado a Sudamericana por ganar Copa BetPlay 2020

Le puede interesar: Cuadrado explicó el plan de Colombia para ganarle a Paraguay

Por lo pronto, a falta de los partidos, entre Tolima y Bucaramanga, Once Caldas vs Santa Fe y Junior vs La Equidad; los 'verdolagas' estarían accediendo a Copa Libertadores, sin embargo, debido a su posible título de Copa BetPlay, podrían ingresar por esta vía, y beneficiar a Millonarios para que se este el que vaya por reclasificación.