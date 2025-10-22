Liga Betplay: tres equipos que podrían quedar eliminados en la fecha 17

Con el empate 1-1 entre Millonarios y Atlético Bucaramanga finalizó la decimosexta fecha de la Liga Betplay. Los goles de Beckham Castro por los Embajadores y de Fabián Sambueza por los Leopardos apretaron dos zonas de la tabla de posiciones.

Atlético Bucaramanga llegó a 31 puntos y se acomodó en el primer lugar de la tabla de posiciones -por diferencia de gol- sobre Independiente Medellín y Junior FC. Actualmente estos son los únicos equipos asegurados en cuadrangulares.

Por su parte, Millonarios FC tiene 18 unidades y se sitúa en la decimosexta jornada de la Liga Betplay, con la necesidad de sumar en la próxima jornada, pues de no hacerlo se confirmará su eliminación del certamen.

Un caso idéntico al de Millonarios es el que viven Deportivo Pereira y Unión Magdalena, que con 18 puntos tienen que por lo menos empatar para seguir con vida en el torneo colombiano, teniendo en cuenta que solo quedarían tres fechas por delante.