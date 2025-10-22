Liga Betplay: tres equipos que podrían quedar eliminados en la fecha 17
La próxima jornada se disputará entre el viernes 24 y el domingo 26 de octubre.
Con el empate 1-1 entre Millonarios y Atlético Bucaramanga finalizó la decimosexta fecha de la Liga Betplay. Los goles de Beckham Castro por los Embajadores y de Fabián Sambueza por los Leopardos apretaron dos zonas de la tabla de posiciones.
Atlético Bucaramanga llegó a 31 puntos y se acomodó en el primer lugar de la tabla de posiciones -por diferencia de gol- sobre Independiente Medellín y Junior FC. Actualmente estos son los únicos equipos asegurados en cuadrangulares.
Por su parte, Millonarios FC tiene 18 unidades y se sitúa en la decimosexta jornada de la Liga Betplay, con la necesidad de sumar en la próxima jornada, pues de no hacerlo se confirmará su eliminación del certamen.
Un caso idéntico al de Millonarios es el que viven Deportivo Pereira y Unión Magdalena, que con 18 puntos tienen que por lo menos empatar para seguir con vida en el torneo colombiano, teniendo en cuenta que solo quedarían tres fechas por delante.
¿Cuántos puntos se necesitan para clasificar a cuadrangulares?
El umbral ha bajado, y a falta de cuatro fechas para el final de la fase regular, se puede dar por sentado que serán necesarios 28 puntos y buena diferencia de gol para avanzar a los cuadrangulares semifinales.
Así las cosas, los equipos que aspiran a clasificar a la próxima ronda tendrán que terminar la jornada 17 de Liga Betplay con al menos 19 puntos para aferrarse a la chance de hacer puntaje perfecto lo que resta de fase regular.
Equipos eliminados de Liga Betplay
De momento solo hay cuatro equipos eliminados de la Liga Betplay 2025-II y estos son: La Equidad, Boyacá Chicó, Deportivo Pasto y Envigado; este último ya descendido al Torneo Betplay (segunda división).
El otro equipo que descienda a la segunda categoría del fútbol colombiano será Unión Magdalena o Boyacá Chicó. Este fin de semana podría quedar definido.