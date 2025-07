Liga Betplay: tres partidos de la fecha 2 serían aplazados, ¿por qué?

¿Cuáles partidos de la segunda fecha serían aplazados?

Los tres juegos de la segunda fecha de Liga Betplay que serían aplazados son, Envigado vs Deportivo Cali (3:00 p. m.), Fortaleza vs Once Caldas (5:15 p. m.) y Millonarios vs Deportivo Pasto (7:30 p. m.). Aun así, se espera por una posible solución por parte de la fuerza pública para evitar la postergación de estos evento.

También se estudia una alternativa, y esta obedece a jugar los partidos a puerta cerrada, sobre todo con el fin de proteger el calendario que ya está estipulado, y evitar mover otros partidos con la reprogramación de los tres iniciales.

Se espera además por la postura de las alcaldías de Envigado y Bogotá, que son las ciudades en que se disputarán los partidos que corren riesgo de ser aplazados, pues estas podrían figurar como puente para contar con unidades policiales para los compromisos deportivos.

Se estima que a más tardar el próximo jueves 17 de julio quedará definido si los partidos ya citados son reprogramados, se juegan a puerta cerrada o finalmente se desarrollan sin ninguna novedad. El disputarlos sin público implica que Envigado, Fortaleza y Millonarios inicien la devolución de dinero por boletas ya adquiridas por los aficionados.