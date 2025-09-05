Liga Betplay: un 'clásico' se juega sin VAR; Dimayor emitió comunicado

Se juega la décima fecha de la Liga Betplay 2025-II, que corresponde a la jornada de clásicos y que se extenderá entre el viernes 5 y el domingo 7 de septiembre. Nuevamente Dimayor le 'pegó' a la programación y no será necesario aplazar partidos.

Sin embargo, hubo un percance con uno de los partidos de esta fecha, por lo que la máxima entidad del fútbol profesional colombiano emitió un comunicado en el que informa que no habrá servicio de VAR, atendiendo una situación de fuerza mayor.

Puede leer: América y Cali 'calentaron' el clásico con fuertes mensajes por redes

Un partido de la fecha de clásicos no tendrá VAR

Se informó -sobre la hora- que el partido Deportivo Pasto vs Boyacá Chicó, que abre la fecha 10 este viernes 5 de septiembre no cuenta con servicio de VAR y además será transmitido con "cámaras reducidas" debido a un problema que afectó la logística.

Si bien Pasto - Chicó no es propiamente un 'clásico', fue el emparejamiento más adecuado que encontró la organización de la Liga Betplay para la jornada de duelos regionales. Hay inconformismo entre los clubes.