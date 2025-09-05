Actualizado:
Liga Betplay: un 'clásico' se juega sin VAR; Dimayor emitió comunicado
Entre el viernes 5 y domingo 7 de septiembre se disputará la fecha 10 de Liga Betplay.
Se juega la décima fecha de la Liga Betplay 2025-II, que corresponde a la jornada de clásicos y que se extenderá entre el viernes 5 y el domingo 7 de septiembre. Nuevamente Dimayor le 'pegó' a la programación y no será necesario aplazar partidos.
Sin embargo, hubo un percance con uno de los partidos de esta fecha, por lo que la máxima entidad del fútbol profesional colombiano emitió un comunicado en el que informa que no habrá servicio de VAR, atendiendo una situación de fuerza mayor.
Un partido de la fecha de clásicos no tendrá VAR
Se informó -sobre la hora- que el partido Deportivo Pasto vs Boyacá Chicó, que abre la fecha 10 este viernes 5 de septiembre no cuenta con servicio de VAR y además será transmitido con "cámaras reducidas" debido a un problema que afectó la logística.
Si bien Pasto - Chicó no es propiamente un 'clásico', fue el emparejamiento más adecuado que encontró la organización de la Liga Betplay para la jornada de duelos regionales. Hay inconformismo entre los clubes.
¿Por qué Pasto vs Chicó se juega sin VAR?
En el comunicado que emitió la Dimayor este viernes a punto de iniciar el partido, Pasto vs Chicó no cuenta con VAR debido a que hubo problemas en las vías de acceso, por lo que algunas cámaras no pudieron llegar a la capital nariñense, obligando a jugar sin la ayuda tecnológica y modificando la transmisión, inclusive.
"Debido a bloqueos en la vía de acceso a la ciudad de Pasto, la móvil de Win Sports, no pudo llegar a destino. El partido válido por la fecha 10 de la Liga Betplay 2025-II será transmitido a cinco cámaras que llegaron vía aérea", informó Dimayor.
Se espera que para los nueve partidos restantes de la fecha de clásicos no se presenten problemas de este tipo, pues en estos tiempos el VAR resulta una garantía para los clubes, sobre todo por el bajo nivel del arbitraje colombiano.
La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar que debido a problemas con las vías de acceso, el partido entre Deportivo Pasto y Boyacá Chicó F.C. tendrá una transmisión a cámaras reducidas y… pic.twitter.com/fvTGjAtEXv— DIMAYOR (@Dimayor) September 5, 2025
