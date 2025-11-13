Lista la primera fecha de cuadrangulares: Así se jugarán los partidos

Grupo A: Nacional vs América y Junior vs Medellín, dos partidazos para abrir fuego

El Grupo A arranca con uno de los clásicos más calientes del fútbol colombiano:

Atlético Nacional vs América de Cali, en el Atanasio Girardot. Ambos llegan tras cerrar de buena manera el todos contra todos, sin contar la dura derrota de América en la última fecha, buscando corregir altibajos y consolidar una idea que los acerque a la final. La presión, como siempre, será enorme para dos clubes obligados a pelear títulos.

El segundo duelo del grupo no se queda atrás:

Junior de Barranquilla vs Deportivo Independiente Medellín, un cruce entre dos nóminas fuertes y dos proyectos que encontraron regularidad en la recta final del semestre. Junior quiere hacerse fuerte en el Metropolitano, mientras que el DIM buscará golpear primero en condición de visitante.

Grupo B: Bucaramanga vs Santa Fe y Fortaleza vs Tolima, un grupo parejo y lleno de incógnitas

El Grupo B también promete emociones desde la primera fecha.

Bucaramanga recibe a Independiente Santa Fe, un partido entre dos equipos que cerraron el todos contra todos con buen impulso. Los Leopardos dieron golpes importantes a lo largo del semestre y Santa Fe, con un cierre dramático, llega motivado tras asegurar la clasificación en la última jornada.

El otro duelo será entre dos de las revelaciones del año:

Fortaleza CEIF vs Deportes Tolima, equipos que mostraron solidez, orden y una idea clara de juego durante el semestre. Ambos saben que cada punto es oro en un grupo tan parejo, por lo que el debut será clave para marcar tendencia desde el inicio.