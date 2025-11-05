Listado de jugadores que saldrán de Deportivo Cali para 2026

Deportivo Cali comienza su reestructuración para el 2026 luego de una campaña decepcionante en la Liga Betplay 2025-II, donde el equipo quedó eliminado con apenas 20 puntos a falta de dos fechas para terminar la fase regular. La dirigencia ya tomó las primeras decisiones y empieza una etapa de renovación en su plantilla profesional.

Puede leer: Camilo Vargas confesó en cuál equipo quiere jugar en 2026

Jugadores que se van de Deportivo Cali

Según informaron los periodistas Felipe Sierra y Andrés Felipe Muñoz, seis jugadores no continuarán en el club una vez finalice la temporada: Andrey Estupiñán, Fabián Castillo, Javier Reina, Yeison Gordillo, Rafael Bustamante y el uruguayo Guzmán Corujo. La salida de estos futbolistas marca el inicio de un proceso de ajustes que el club considera necesario para afrontar los retos del próximo año.

La decisión habría sido tomada tras varias reuniones entre el cuerpo técnico y la dirigencia, quienes coincidieron en la necesidad de aligerar la nómina y abrir espacio para nuevas incorporaciones. Varios de los jugadores salientes terminan contrato en diciembre, mientras que otros no serían tenidos en cuenta por su rendimiento reciente.

El objetivo de la dirigencia Azucarera será ahora conformar una plantilla competitiva que le permita al Cali alejarse del descenso en 2026 y volver a pelear por los cuadrangulares semifinales, un escenario del que ha estado ausente en las últimas temporadas.