Listado de jugadores que saldrán de Deportivo Cali para 2026
El cuadro vallecaucano no ha definido la continuidad de Alberto Gamero como entrenador.
Deportivo Cali comienza su reestructuración para el 2026 luego de una campaña decepcionante en la Liga Betplay 2025-II, donde el equipo quedó eliminado con apenas 20 puntos a falta de dos fechas para terminar la fase regular. La dirigencia ya tomó las primeras decisiones y empieza una etapa de renovación en su plantilla profesional.
Jugadores que se van de Deportivo Cali
Según informaron los periodistas Felipe Sierra y Andrés Felipe Muñoz, seis jugadores no continuarán en el club una vez finalice la temporada: Andrey Estupiñán, Fabián Castillo, Javier Reina, Yeison Gordillo, Rafael Bustamante y el uruguayo Guzmán Corujo. La salida de estos futbolistas marca el inicio de un proceso de ajustes que el club considera necesario para afrontar los retos del próximo año.
La decisión habría sido tomada tras varias reuniones entre el cuerpo técnico y la dirigencia, quienes coincidieron en la necesidad de aligerar la nómina y abrir espacio para nuevas incorporaciones. Varios de los jugadores salientes terminan contrato en diciembre, mientras que otros no serían tenidos en cuenta por su rendimiento reciente.
El objetivo de la dirigencia Azucarera será ahora conformar una plantilla competitiva que le permita al Cali alejarse del descenso en 2026 y volver a pelear por los cuadrangulares semifinales, un escenario del que ha estado ausente en las últimas temporadas.
La incertidumbre también rodea al cuerpo técnico, pues aún no está definido si Alberto Gamero continuará al frente del equipo o si la directiva optará por un cambio de rumbo para el próximo año. En las próximas semanas se esperan decisiones sobre el proyecto deportivo.
El Deportivo Cali atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente, con problemas financieros y deportivos que han afectado su estabilidad institucional. La salida de varios referentes busca, precisamente, oxigenar la nómina y ajustar el presupuesto.
El club, campeón en 2021, no ha logrado sostener un proyecto sólido en los últimos torneos, pese a contar con una cantera reconocida; recientemente cambió de razón social y llegaron inversionistas.
Con esta reestructuración, la expectativa en los hinchas es que la dirigencia pueda encaminar un proceso serio que devuelva al Deportivo Cali a los primeros lugares del fútbol colombiano y lo saque definitivamente de la crisis que lo ha acompañado en los últimos años.
