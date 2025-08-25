Llaneros superó al Cali; así está la tabla del descenso tras la fecha 8 de Liga BetPlay

Este lunes 25 de agosto se llevó a cabo el último partido de la fecha 8 en la presente edición de la Liga BetPlay, donde el Deportivo Cali visitaba al Boyacá Chicó en el Estadio La Independencia de Tunja.

El equipo del técnico Alberto Gamero quería seguir por la senda de la victoria en esta competencia tras vencer en la fecha pasada por 3-1 al Unión Magdalena, sin embargo, el equipo ‘azucarero’ no pudo resolver el partido y terminó empatando a cero goles, compromiso que tuvo un penalti atajado por parte del arquero Alejandro Rodríguez.

