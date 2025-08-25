Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 20:07
Llaneros superó al Cali; así está la tabla del descenso tras la fecha 8 de Liga BetPlay
El conjunto 'azucarero' no pudo obtener triunfo en su visita a la ciudad de Tunja.
Este lunes 25 de agosto se llevó a cabo el último partido de la fecha 8 en la presente edición de la Liga BetPlay, donde el Deportivo Cali visitaba al Boyacá Chicó en el Estadio La Independencia de Tunja.
El equipo del técnico Alberto Gamero quería seguir por la senda de la victoria en esta competencia tras vencer en la fecha pasada por 3-1 al Unión Magdalena, sin embargo, el equipo ‘azucarero’ no pudo resolver el partido y terminó empatando a cero goles, compromiso que tuvo un penalti atajado por parte del arquero Alejandro Rodríguez.
Llaneros superó al Deportivo Cali en la tabla del descenso
En esta octava fecha del certamen local, el equipo de Llaneros obtuvo su cuarta victoria tras vencer por 2-1 al Deportivo Pasto, triunfo que no solo le permite subir a la quinta posición de la liga, sino que además le ayuda a alejarse de los últimos puestos en la tabla del descenso, superando al Deportivo Cali y a La Equidad, conjunto ‘asegurador’ que cayó 3-1 en su visita al Deportivo Independiente Medellín.
En otros resultados de equipos que luchan por alejarse del descenso, Unión Magdalena cayó 3-2 en condición de local frente al conjunto de Alianza FC, mientras que Envigado firmó paridad 1-1 frente al Deportivo Pereira.
TABLA DEL DESCENSO EN LA LIGA BETPLAY 2025-II TRAS LA FECHA 8
20. Unión Magdalena | 19 puntos - 0,68 de promedio
19. Envigado | 90 puntos | 0,85 de promedio
18. Boyacá Chicó | 109 puntos | 1,03 de promedio
17. Deportivo Cali | 123 puntos | 1,16 de promedio
16. La Equidad | 126 puntos | 1,19 de promedio
15. Llaneros | 34 puntos | 1,21 de promedio
14. Alianza FC | 129 puntos | 1,22 de promedio
Fuente
Antena 2