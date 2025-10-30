Cargando contenido

Llaneros vs Nacional EN VIVO
Liga Betplay
Actualizado:
Jue, 30/10/2025 - 15:16

Llaneros vs Atlético Nacional EN VIVO HOY jueves 30 de octubre - Liga Betplay

Siga las emociones del partido que se disputa en el Bello Horizonte de Villavicencio.

El estadio Bello Horizonte de Villavicencio será el escenario del duelo entre Llaneros y Atlético Nacional, que cerrará la jornada de este jueves 30 de octubre a partir de las 8:20 de la noche.

El partido corresponde a la fecha 18 de la fase regular de la Liga Betplay 2025-II, y se jugará a estadio lleno, luego de que se confirmara que la boletería está completamente agotada.

Atlético Nacional llega a este compromiso con 31 puntos en el cuarto lugar de la tabla, pero con la posibilidad de escalar posiciones y cerrar la fecha en el primer puesto. El equipo de Medellín busca mantener su buena racha y asegurar su clasificación anticipada a los cuadrangulares.

Por su parte, Llaneros, que ocupa la décima posición con 25 unidades, afronta un reto crucial. El conjunto de la 'Media Colombia' está obligado a ganar para seguir con opciones de entrar entre los ocho.

Llaneros vs Atlético Nacional: cómo VER EN VIVO HOY jueves 30 de octubre

El partido Llaneros vs Atlético Nacional por la fecha 18 de la Liga Betplay se disputará este jueves 30 de octubre a partir de las 20:20 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win + y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 20:20

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:20

Bolivia y Venezuela: 21:20

Estados Unidos: 19:20 (D.C. y Florida) - 20:20 (Chicago) - 17:20 (Los Ángeles)

México: 19:20

España: 02:20

