Llaneros vs Medellín EN VIVO 10 de agosto: cómo ver Liga BetPlay

En el inicio de la fecha 6 de la Liga BetPlay 2025-II se han vivido grandes espectáculos deportivos con varias sorpresas en los resultados, tal como el empate entre Millonarios vs Cali en el Estadio El Campín, pero ahora llega el momento de darle finalmente el protagonismo a Llaneros e Independiente Medellín.

Llaneros será el encargado de auspiciar como local en esta nueva oportunidad y está obligado a sumar de a tres puntos para continuar en lo más alto de la tabla de posiciones, ya que completa cinco partidos en los que no conoce la derrota, para alejarse de la zona del descenso.

Mientras que por el lado de Medellín, a pesar de estar al día con el calendario deportivo de la liga, tampoco cuenta con el mejor presente deportivo y no parece que viniera de ser finalista de la liga, pues se encuentra actualmente ubicado en la novena casilla.

Siga Llaneros vs Medellín EN VIVO 10 de agosto: hora y canal para ver Liga BetPlay

El compromiso entre Llaneros vs Medellín se jugará en el Estadio Bello Horizonte a partir de las 19:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 21:30 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de Win Sports+ y Win Play. Además también podrá seguirla por medio de Antena 2.