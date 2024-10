Llinás explota tras derrota con América: "en ninguna liga pitarían un penalti de esos"

Millonarios sigue sin superar su bache este semestre, pues el equipo de Alberto Gamero venía de quedar fuera de la Copa Betplay tras su eliminación con Bucaramanga, pero lo cierto es que la derrota con América alarga el mal momento de los azules.

Andrés Llinás fue protagonista del partido y no por su buen nivel, pues el defensor agarró a Rodrigo Holgado en el área y el central del juego terminó otorgando el penal que Duvan Vergara transformó en gol.

Tras la derrota, el mismo defensor habló ante los medios de comunicación y explotó contra el arbitraje del compromiso por la acción del penal.

"Sí, lo dijimos en la cancha, que si eso era penal, tendría que pitar 850 faltas por partido, porque esas agarraditas que no son con la suficiente fuerza, que simplemente son muy suaves, que no derriban a ningún jugador, no se puede jugar fútbol", sentenció.

Pero Llinás no paró ahí, pues el bogotano se centró en defender su causa y exaltar el error del juez.

"Nosotros le dijimos que en ninguna liga pitarían un penalti de esos y mucho menos con VAR, pero él decía que para él era penal. Entonces, si para él era penal, la pregunta es para él, por qué lo pitó, que si para él es penal después de que lo vio y para los del VAR. A nosotros no nos pueden decir nada, yo creo que tengo la misma opinión que muchos de ustedes. De nada sirve venir acá a decir que fue o no fue penal, si nosotros no tenemos nada que ver con la decisión final".

A la final, el jugador de Millonarios se lamentó por la nueva derrota del equipo en el clásico ante América en el Pascual.

"Duele perder este partido, América, los primeros 10 minutos creo que fueron las más claras de ellos. El penalti todo el mundo lo vio y el segundo tiempo el único tiro al arco que tiene fue la desconcentración que tenemos, que sale Holgado habilitado, que puede tirar un buen centro, un buen gol", concluyó.