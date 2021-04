“Lo de Fredy Guarín… pues triste y desafortunado”: la opinión de Mayer Candelo

El presente de Millonarios es positivo. El equipo azul quiere poder eliminar al América de Cali en los cuartos de final y confía en ello. Mayer Candelo, exjugador azul, habló con ‘Los Dueños del Balón’ de Antena 2 sobre el nivel del ‘Embajador’ y opinó acerca de la no presencia de Fredy Guarín en las finales.

El exvolante del ‘albiazul’ se refirió al fichaje del futbolista, que aunque fue muy aplaudido por los hinchas, al final no tuvo los frutos esperados. La idea era que la jerarquía de Guarín y el fútbol del jugador fueran claves en el trascurso del semestre, pero sus problemas personales lo evitaron. Por eso Candelo lamentó eso, aunque espera que se logran arreglar las cosas para contar con el mediocampista en la segunda parte del año.

"Lo de Fredy Guarín… pues triste y desafortunado porque no llegó en una forma adecuada físicamente. Esto le causó lesiones, no es fácil bajar tantos kilos. Mantener eso es complicado. Yo esperaba a un Fredy con un mejor nivel, pero desafortunadamente no sabemos por qué llegó así tan pesado. Me dio alegría que llegara a Millonarios, pero hubiera deseado que estuviera mucho mejor en su parte física y deportiva para que hoy le pudiera aportar cosas grandes", puntualizó.