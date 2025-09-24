Lo del Tolima es envidiable: Nuevo centro de alto rendimiento provoca aplausos para la dirigencia

En los últimos años, el Deportes Tolima ha dado pasos firmes que lo han consolidado como uno de los equipos más consistentes del fútbol colombiano. No solo ha mejorado sus resultados deportivos con varias finales y temporadas donde ha sido protagonista en la Liga BetPlay sino que también ha fortalecido su estructura institucional.

El club ha logrado sacar ventaja de su estadio y del respaldo local, convirtiéndose en un rival complicado de vencer en Ibagué. Las rachas de victorias y los buenos resultados en fases decisivas han generado ilusión entre la hinchada.