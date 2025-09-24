Actualizado:
Lo del Tolima es envidiable: Nuevo centro de alto rendimiento provoca aplausos para la dirigencia
El crecimiento de Tolima va más allá del mundo del futbol, impresionante sede.
En los últimos años, el Deportes Tolima ha dado pasos firmes que lo han consolidado como uno de los equipos más consistentes del fútbol colombiano. No solo ha mejorado sus resultados deportivos con varias finales y temporadas donde ha sido protagonista en la Liga BetPlay sino que también ha fortalecido su estructura institucional.
El club ha logrado sacar ventaja de su estadio y del respaldo local, convirtiéndose en un rival complicado de vencer en Ibagué. Las rachas de victorias y los buenos resultados en fases decisivas han generado ilusión entre la hinchada.
Impresionante sede deportiva
Lo de la dirigencia del equipo 'pijao' está siendo un trabajo memorable, ha logrado poner al equipo como un 'nuevo' grande, compitiendo de tu a tu con los equipos más grandes del país, han traído fichajes extranjeros que han dado resultado, han creado ese sentimiento de pertenencia por el club y ahora se despachan con lo que será seguramente la mejor sede de alto rendimiento del país.
Así lo han dado a conocer a través de redes sociales en el que muestran el diseño del nuevo centro de alto rendimiento en la sede San Gabriel, un lugar que será digno de codearse con los mejores al menos de sudamérica por no irnos más lejos.
📸 Compartimos las visuales de lo que será nuestro Centro de Alto Rendimiento en la Sede San Gabriel. pic.twitter.com/Gbu7yzGpQm— Club Deportes Tolima (@cdtolima) September 24, 2025
En cuanto a lo deportivo así está Tolima
En lo deportivo, Tolima viene de una derrota 2-0 frente a Atlético Bucaramanga en la jornada 12 del Clausura 2025, un resultado que lo obliga a replantear algunos aspectos de su juego. Ahora se prepara para enfrentar a Independiente Medellín en el Manuel Murillo Toro, donde buscará recuperar confianza y seguir firme en la pelea por los primeros lugares de la tabla. El equipo sabe que en casa suele mostrar su mejor versión y que este partido será clave para retomar la senda de la regularidad que lo ha caracterizado en los últimos años.
