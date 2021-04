¿Lo llamaron? Diego Corredor habló de la posibilidad de ser el técnico de América

América de Cali confirmó la salida de Juan Cruz Real del cargo de director técnico y desde ya se baraja un gran número de candidatos para asumir el banquillo 'escarlata'. Uno de los nombres que se ha rumorado que está en los planes de Tulio Gómez es el de Diego Corredor.

El estratega, que salió de Deportivo Pasto antes de terminar la fase "todos contra todos" de la Liga BetPlay Dimayor, está actualmente sin equipo, pero es considerado por clubes colombianos y del exterior.

A pesar de los rumores, Corredor aseguró en diálogo con Antena 2 Cali que no ha tenido ningún contacto con personas de América de Cali, que le hayan ofrecido el cargo de director técnico.

"No he tenido contacto con alguien de América. Estoy en Ibagué viendo fútbol y estudiando, pero no he tenido contacto para algo relacionado con América", afirmó.

Corredor manifestó que hace un año, antes de dirigir a Deportivo Pasto, sí habló con Tulio Gómez, pero para pedir referencias de Eder Chaux y Jhon Arias, que en ese momento fueron contratados por América.

Por otro lado, el entrenador de 39 años afirmó que está preparado para retos importantes y en caso de que se dé la oportunidad de dirigir a América estará listo para ocupar el puesto.

"Diego Corredor se prepara para retos importantes. Estoy preparado para el reto que venga. Lo que me llegue y si es un equipo grande sé que debo pelear por el título y cosas importantes", dijo.

Seguidamente, el estratega explico que su salida de Deportivo Pasto no fue por que le faltara "muñeca", como aseguró su presidente, ya que no podía ser ajeno a la crisis económica que vivía el equipo y era difícil motivar a los jugadores cuando les debían varios meses de salario.