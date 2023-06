"Lo más fundamental es el proceso": Autori y su 'voto de confianza' para Nacional ante Millonarios

Nacional se alista para lo que será la final de vuelta en la Liga Betplay ante Millonarios. El conjunto dirigido por Paulo César Autori visitará en Medellín a los azules para lo que serán los últimos 90 minutos en la disputa por el título.

Los verdolagas buscan conseguir la estrella 18 para ampliar su ventaja histórica ante Millonarios y América. Sin embargo, el equipo paisa llega con la presión de romper la racha de finales ante sus máximos rivales. Los paisas cayeron en las definiciones de 2002 y 2004 ante América y Medellín, respectivamente.

Antes de la final, el técnico brasilero hizo referencia a lo que espera de sus dirigidos en esta final. El planteamiento del equipo, los cambios con relación al duelo de ida y lo que significa la definición 'mano a mano' antes los azules fueron algunos de los temas a los que se refirió el DT.

¿Qué se espera del equipo para este partido?

Nosotros nos trabajamos para este partido, tenemos un proyecto que yo respeto e intento seguir. Para mii va a ser igual. Lo que hice hace tres días fue pensando en eso. Creo que mañana no va a ser diferente, será un juego equilibrado, difícil, complicado. Enfrentamos a un excelente equipo.

La responsabilidad de nosotros es juega fútbol, respetando al rival. Ojalá la final del partido, todo lo que ocurra quede en la cancha.

El fútbol está lleno de imponderables. La final va a ser muy linda. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro y pensar en lo que requiere el partido

Estado emocional del equipo

Nosotros hemos hablado porque todas las finales generan un nivel de ansiedad alto. Por eso, es necesario estar tranquilos y salir por el partido en un estado emocional adecuado

Sector del campo que definirá el partido

Yo opino que los centrocampistas son muy importantes en la fase de construcción y creación. Hay se logra llegar hasta la finalización, pero considero que lo más relevante será la eficacia. En partidos como estos no hay muchas oportunidades.

Ambos equipos tienen jugadores excelentes, entonces efectivamente cada sector será crucial

Los momentos del partido y la continuidad de la ida

Yo opino que el mismo partido sigue, pero la historia es distinta, Seguramente habrá personajes distintos. Nosotros hemos variado. El partido sigue y será muy equilibrado. Nosotros y Millonarios no podemos olvidar lo que pasó en el primer partido.

Arquero titular

No hay dudas sobre quién jugará. Ya lo dije en la rueda de prensa de la ida. Mier es el titular y jugará.

Exigencia en partidos de este nivel

No es el partido final el más valioso, lo más fundamental es el proceso que nos tiene aquí. Partidos de esta clase aumentan el nivel de ansiedad en el jugador. Tenemos que ser coherentes con lo que hemos hecho y ser naturales, espontáneos.

Importancia de un título ante Millonarios

Los que ganan son los jugadores, yo no he ganado nada. Se le da un protagonismo a los técnicos que no es bueno. Para mí los protagonistas son los jugadores y los hinchas. Yo no recuerdo lo que ya gané, voy a pelear este título cono si fuera el primero. Nosotros tenemos que ser los mismos que fuimos hasta ahora.

