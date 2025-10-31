¿Lo mismo de siempre? Campeón con el Medellín ofrecido a Millonarios

Larry Angulo, nuevo candidato para reforzar el mediocampo

De acuerdo con información revelada por La Página Embajadora, el volante colombiano Larry Angulo fue ofrecido a Millonarios para sumarse en enero de 2026.

El jugador de 30 años finalizó recientemente su contrato con el Hapoel Haifa de Israel y estaría buscando regresar al fútbol colombiano, donde ha pasado por equipos como Deportivo Pasto, Patriotas, Independiente Medellín, La Equidad, América de Cali y Deportivo Pereira.

Precisamente en el Pereira fue donde Angulo mostró su mejor versión, siendo figura durante el ciclo en el que el equipo logró clasificar a torneos internacionales.

Experiencia internacional y títulos en Centroamérica

Más allá de su recorrido en el país, Angulo también ha tenido paso por el exterior. Defendió las camisetas del Figueirense en Brasil, Always Ready en Bolivia, Hapoel Haifa en Israel y Alajuelense de Costa Rica.

Con este último club logró dos títulos internacionales, la Recopa de Costa Rica y la Copa Centroamericana de Concacaf 2024, experiencias que podrían aportar jerarquía a un mediocampo azul que ha mostrado falencias durante la temporada.