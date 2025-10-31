Actualizado:
Vie, 31/10/2025 - 08:19
¿Lo mismo de siempre? Campeón con el Medellín ofrecido a Millonarios
Cuando empiezan los rumores siempre surgen nombres que ofrecen a los grandes equipos como figuras en el futbol internacional.
Millonarios vive uno de los momentos más difíciles de los últimos años. El empate 0-0 ante Once Caldas en El Campín por la fecha 18 dejó al cuadro embajador prácticamente eliminado de la Liga BetPlay, cerrando un año sin títulos ni finales.
El equipo bogotano no logró avanzar de la primera ronda en la Copa Sudamericana, fue eliminado en octavos de la Copa BetPlay y no alcanzó los cuadrangulares por primera vez en cinco temporadas. Con este panorama, se avecina una renovación profunda en la plantilla, y los primeros nombres empiezan a sonar.
Larry Angulo, nuevo candidato para reforzar el mediocampo
De acuerdo con información revelada por La Página Embajadora, el volante colombiano Larry Angulo fue ofrecido a Millonarios para sumarse en enero de 2026.
El jugador de 30 años finalizó recientemente su contrato con el Hapoel Haifa de Israel y estaría buscando regresar al fútbol colombiano, donde ha pasado por equipos como Deportivo Pasto, Patriotas, Independiente Medellín, La Equidad, América de Cali y Deportivo Pereira.
Precisamente en el Pereira fue donde Angulo mostró su mejor versión, siendo figura durante el ciclo en el que el equipo logró clasificar a torneos internacionales.
Experiencia internacional y títulos en Centroamérica
Más allá de su recorrido en el país, Angulo también ha tenido paso por el exterior. Defendió las camisetas del Figueirense en Brasil, Always Ready en Bolivia, Hapoel Haifa en Israel y Alajuelense de Costa Rica.
Con este último club logró dos títulos internacionales, la Recopa de Costa Rica y la Copa Centroamericana de Concacaf 2024, experiencias que podrían aportar jerarquía a un mediocampo azul que ha mostrado falencias durante la temporada.
Otros nombres que suenan para Millonarios 2026
El mediocampista no es el único jugador en el radar del conjunto capitalino. En los últimos días también se ha mencionado el interés por Juan David Ríos, actual futbolista del Deportivo Pereira, y por Yoshan Valois, goleador del semestre con el Deportivo Pasto.
La directiva de Millonarios, encabezada por Enrique Camacho y el cuerpo técnico de Hernán Torres, deberán decidir si apuestan por jugadores experimentados o si buscan una renovación con futbolistas jóvenes que den un nuevo aire al equipo.
Fuente
Antena 2